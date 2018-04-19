恐怖跟蹤有法可管！政院通過糾纏行為防制法草案

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恐怖跟蹤案件頻傳未來將有法可管！行政院會上午「糾纏行為防制法」草案將送立法院審議，未來立法院三讀通過後，糾纏行為視情節輕重，可分四階段處置，並可處1萬到10萬罰鍰；再犯者可由法院核發防制令；違反防制令處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。刑事局依人口數預估，台灣每年可能有4000至5000件糾纏行為。

刑事警察局司法科長林志誠表示，依照草案內容，騷擾行為可分階段處理，民眾報案後警察機關可依法進行調查，即時勸阻或制止；第二階段則是書面警告或處1萬到10萬罰鍰；經過第二階段後，2年內若再犯，可由法院核發防制令；最後，再有糾纏行為，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金，那就是涉及刑法的罰金，不是行政法的罰鍰問題。林志誠說，分階段處置，就像是足球裁判「舉牌」分為黃牌、紅牌處分。

林志誠說，日本每年約有2萬1000件至2萬3000件糾纏行為，以人口數預估，台灣每年可能有4000至5000件糾纏行為

內政部表示，我國現行「家庭暴力防治法」、「性騷擾防治法」及「社會秩序維護法」等，對於跟蹤、騷擾行為分別定有處罰規定，但這些法律僅就特定關係、與性別有關或跟追所為規範，至於不具這些要件的一般跟蹤或騷擾等糾纏行為，即難以處罰並預防憾事發生，形成法律漏洞。

為填補現行法律規範的漏洞，內政部成立推動立法小組，召開多次研商會議及公聽會，邀請人權及法制專家學者及相關機關，參考日本及德國之立法例，擬具「糾纏行為防制法」草案，相關重點包括明定糾纏行為是出於對特定人的愛戀、喜好或怨恨，對該本人、親屬或生活關係密切者，反覆或持續監視、盯哨、撥打無聲電話、要求約會、寄送物品、出示有害個人名譽訊息及濫用個資代購貨物等7大類行為，使人心生厭惡或畏怖。

(中時 )

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