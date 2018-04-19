超惡劣！餅乾夾牙膏惡整流浪漢 網紅下場是…

大陸網紅竟戲弄乞丐，遭英國媒體披露。(圖／截自獨立報網頁)

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中時電子報

一名來自中國大陸的混血網紅任康華（Kanghua Ren，音譯）為了博得點閱，竟然在西班雅巴賽隆納惡作劇，將OREO餅乾的夾心內餡換成牙膏，拿給1名流浪漢吃下，還拍下過程上傳到自己頻道，引發網友怒罵，事後還硬拗說是「幫他刷牙」。

英國《獨立報》報導，這名20歲青年，是擁有超過百萬粉絲的YouTuber，日前他將OREO餅乾夾心內餡換成牙膏，送給街上無家可歸的52歲流浪漢喬治（Gheorge L.），看到對方吃下去他就大笑說：「我覺得我們有超過，可是從好的方面看，這塊餅乾能幫他刷牙！我敢說，他自從變窮開始，就再沒刷過牙了！」

影片上傳後引發許多網友撻伐，但任康華第二天回到現場錄影嗆觀眾：「不過就是1個無聊的小玩笑，你們太小題大作，就因為玩笑對象是1名流浪漢嗎？如果他只是個一般人，你們什麼都不會說！」

喬治則說：「我不認識他（任康華），也從來沒有受過這種對待，這會讓我害怕一輩子。」

隨著爭議聲浪越來越大，任康華又帶著攝影機和朋友去找喬治，表示想要一起過夜，甚至想給對方歐元300元（約1.1萬元新台幣），但此舉被路人看見後立刻報警。

西班牙執法單位後對任康華的汙辱流浪漢的行為，判他要付喬治3萬元歐元（約110萬元新台幣），同時面臨最高兩年有期徒刑，且帳號更已經被《YouTube》停權。

(中時電子報)

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