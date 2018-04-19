NBA》綠衫軍2連勝的秘密：厄文傳訊激勵

2018年04月19日 13:02 中時電子報 黃及人

面對本季主力輪流傷退窘境，塞爾提克仍在季後賽首輪拉出2連勝氣勢，背後到底有什麼秘密？如今答案終於揭曉，儘管提前因為膝蓋手術宣告報銷，綠衫軍主控厄文仍在第2戰開打前夕，特別在全隊群組發簡訊激勵全隊士氣！

「在第2戰開打前夕，厄文給大家發了簡訊，就是告訴我們，他期待會出現怎樣戰況，」塞爾提克替補後衛拉金表示，「我們隊上很多沒打過季後賽的球員，他的建議確實很管用，就算他現在無法上場，仍替這支球隊帶來貢獻。」

厄文這種激勵隊友的方式，也獲不少美媒讚許，畢竟跟馬刺一哥里歐納德相比，里歐納德不僅沒有出席馬刺與勇士前兩場季後賽，甚至跟球隊處於失聯狀態，里歐納德的「無情」，跟厄文的「激勵」相比，兩人球星價值高低立判。

「厄文告訴我們，無論碰上怎樣困境，就是努力克服，我想我們第2戰做到了，就算公鹿持續反撲，我們仍保冷靜面對，」塞爾提克前鋒荷福德說，「厄文的簡訊有著重大意義，就算他不能上場，仍找到另外一種方式幫助我們。」

塞爾提克除了厄文整季報銷，海沃德(腳踝扭傷)、史馬特(手指骨折)、蒂斯(膝蓋半月板撕裂)等主力也都提前宣告報銷，今年季後賽到底可以走到哪裡？目前沒人知道，起碼他們在季後賽展現韌性連贏兩場，確實令人跌破眼鏡。

(中時電子報)