環團轟李應元備詢落跑 不道歉戀棧就是國恥

2018年04月19日 13:31 中時 朱真楷 、 張鎧乙

環團19日召開記者會譴責李是「落跑署長」，形容他已是台灣最大尾，竟敢藐視國會，民進黨應對其祭出黨紀處分。（張鎧乙攝）

環團19日召開記者會譴責李應元。（張鎧乙攝）

環保署長李應元本周一赴立院針對深澳電廠環評進行專案報告時，卻向衛環委員會代理主席王育敏謊稱已向主席陳宜民告假，因而中途缺席。消息傳出，環團今出面砲轟李應元面對重要的深澳電廠，卻說謊落跑逃避責任，成為誠信破產、到處鑽法律漏洞的「環保鼠長」，若不出面道歉，賴內閣也不予以懲戒，那麼，讓李應元續任署長就是國恥。

立院衛環委員會本週一進行「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」專案報告，找來李應元與環保署副署長詹順貴等人到場備詢。結果，席間李應元卻突然消失，經衛環委員會召委陳宜民追查，才發現李應元是以欺騙的方式請假離席。

陳宜民今天出席環團記者會時，特別還原當天狀況。他表示，周一衛環委員會是由他排案，並且第一個上台質詢；結束後，由於他在教育委員會也登記發言，因而請同黨的藍委王育敏暫時幫忙代理主持會議。

陳宜民說，當結束教育委員會質詢，回到衛環委員會卻發現李應元已不在場，因而私下詢問詹順貴怎麼回事；結果詹順貴回稱署長已跟代理主席(王育敏)請假離開，「我聽了愣了一下，但想說既然王育敏已經答應那就尊重，沒想到事實上李應元是騙了王育敏也騙了我！」

陳宜民表示，之所以發現被騙，是因為民進黨立委楊曜上台質詢時，不滿詹順貴許多回應，因而要求李應元親自備詢；陳宜民說，這時他就告訴楊曜「李應元剛剛已經跟代理主席請假離開」。沒想到一旁的王育敏立刻說，「沒有啊，李應元是跟我說他已經跟主席(陳宜民)請假，我才同意離開」，大家到這時候才發現所有人都被李應元騙了。

陳宜民憤怒地說，由於李應元是說謊落跑，因此他們當場打電話請李應元盡快回立院備詢，結果電話那頭，李應元說自己已搭上高鐵要去高雄，回不來了；更令人無法接受的是，李應元宣稱自己要去高雄，結果事後他們卻從新聞發現，李應元其實是去台南參加環保頒獎典禮，「放著重要的深澳電廠議題不理，還說謊落跑去頒發環保獎，根本是逃避責任！」

對此，台灣健康空氣行動聯盟、反深奧燃煤電廠自救會、彰化縣環境保護聯盟、高雄健康空氣行動聯盟等團體，今共同出面譴責李應元。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，李應元當天人還在立法院時說，「我從政25年來最沒有辦法接受的就是說我逃避責任」。媒體為此廣為報導，結果話才說完沒多久，就瞞天過海詐騙落跑，讓下屬擋子彈，「這難道不是逃避責任嗎？官員不是要謙虛面對國會，你對得起自己的職務嗎？」

葉光芃強調，李應元這種作為，已是台灣民主憲政的危機，一個號稱民主的政黨，卻背離民主輕蔑立院監督，顯然已喪失捍衛台灣民主進步的價值，「一個不尊重立法院的人，還要別人尊重環評，請問你是要別人怎麼尊重你說的話？李應元應該自請處分，出面道歉，行政院更應該予以懲戒。」

彰化縣環境保護聯盟施月英表示，李應元應該要改名稱「落跑的大頭署長」，抱著一種只想跑紅白帖場的政客心態，一心只想選舉，面對重要的深澳電廠，卻還跑去頒獎，「你頒獎可以請別人代理啊，這不大頭是麼？」她說，李應元最為環保署長竟然還說環保區沒有說不能開發就是可以開發，這種邏輯要是對的，那白海豚絕對滅絕、台灣黑熊絕對滅絕，有這種環保署長是國恥，「台灣不需要政客當環保署長，請你下台」。

桃園守護島礁聯盟召集人潘忠政則向蔡政府喊話說，民進黨的綠色價值還存在嗎？你說要讓台灣成為東方瑞士的價值還存在嗎？如果還存在，那就應該要譴責環保署長這種落跑行為。

(中時 )