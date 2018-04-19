台鐵道班工超累　深夜出勤還遇靈異事件

在台鐵服務32年的宜蘭工務段監工謝良助，獲台鐵頒發模範勞工。（王思慧攝）

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台鐵今天表揚66位模範勞工，其中在台鐵待了32年的宜蘭工務段監工謝良助獲模範勞工，不但要搶修不常在家，更曾因為平溪線坍方，長達2個月沒回家，印象最深刻的是碰過「靈異事件」，在鐵軌旁看到疑似擋災物品，心裡覺得怪怪的。他認為宜蘭段因為雨季長，軌道維護不易，不過為維護行車安全出勤是分內工作。

謝良助表示，宜蘭雨季長，大概半個月到一個月會遇到汛期，只要時雨量100mm就要去查看路線，曾遇過時雨量600mm，不管下多大雨也要出門檢查，尤其是颱風天都要待命，清除道路障礙物、路基檢查等都是必要的工作。

之前象神、納莉、納坦颱風等侵襲東部，曾遇過淹掉1.8公尺，維修機車漂了3、4公里，一周後才找到；以前通訊不方便，還好當時火車速慢，距離大概2、300公尺就會趕快避開。最怕三更半夜，要去看發生事故現場，會看到屍體。

謝良助說，有次三更半夜被通知發生死傷事故，趕到現場後，卻發現水桶裡面放木炭和衣服，旁邊還有椅子，卻沒看到屍體，找了2、3小時後只好結案，認為可能是民俗作法擋災，「被車撞過後就沒事」，卻造成火車行車危險，覺得不可取。

維修工作辛苦，24小時待命，若半夜接到電話通知全家都跟著醒來，遇到颱風天三天兩夜在外面是慣例，曾因平溪線路基流失、坍方最長2個月沒回家；他認為，宜蘭段是全台最難維護的，不像南迴雨季少，軌道相較好保養。若可以盡量自己出勤，不要讓同事的家人擔心。

台鐵局長鹿潔身表示，台鐵近年人力斷層、車輛設備老舊問題，坦言這段時間是最辛苦的時候，未來將盡速補足人力、推行車安全改善計畫、前瞻基礎建設、10年購車計畫等。這66位模範勞工是所有同仁的標竿，因為無私奉獻、在崗位上全新投入，才能讓台鐵今天有這麼好的服務。

(中時 )

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