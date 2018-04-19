為了看牠跳？ 陸動物園袋鼠遭遊客丟磚砸死

2018年04月19日 13:23 中時電子報 李靖棠

動物園是許多都市人的假日休閒去處，但卻有人為了自己私慾，竟對可愛的動物們丟擲磚塊，據澎湃新聞網報導，大陸福州動物園發生遊客向袋鼠丟擲磚塊，造成一死一重傷的悲劇，園方人員表示，「一個多月來，我們的袋鼠一死一傷。受傷的是一隻5歲的公袋鼠，死亡的是一隻12歲的母袋鼠。」

負責動物保育的園方人員表示，「區內的監視畫面顯示，3月某一天的下午，多個石塊砸向母袋鼠，這些石塊有尖銳的棱角，母袋鼠左腳趾幾乎被砸斷。健康袋鼠一般四肢並用前進，但母袋鼠被砸中後，神情呆滯，只用後腿和尾巴支撐著，不能行動。」工作人員第一時間進行檢查，但母袋鼠仍回天乏術；經解剖遺體後，發現袋鼠腎臟大出血、瘀血塊將近拳頭大，恐怕是遭到石頭砸到腎臟。幾天後，又有一隻公袋鼠被砸，還好這回僅僅只是皮外傷。

陸媒記者發現，福州動物園袋鼠活動區仍有多枚石塊。（圖/海峽都市報）

陸媒記者實地探訪發現，和大多數公園一樣，福州動物園袋鼠展示區沒有設玻璃牆，而是用木柵欄將遊客與袋鼠活動區分開，只在柵欄上貼出告示牌，呼籲遊客文明觀賞。但獲准進入袋鼠活動區的記者卻發現，就在袋鼠身邊、又發現了數塊巴掌大的石塊。

園方人員氣憤地表示，「一些成年人，看到袋鼠在睡覺，就撿石塊扔袋鼠。我們清走展示區的石塊後，他們還去別地方找，太可惡了！」除了袋鼠，還有不少動物也遭受遊客傷害，像是往河馬嘴裡丟寶特瓶、向鴕鳥丟擲石塊或是以高熱量的蛋糕餵食動物，都造成動物屢屢遭受不必要的傷害。

如今福州動物園決定申請新經費，裝設更多的監視攝影機，希望藉此杜絕這些遊客的惡質行為。園方也提醒，袋鼠在餵食後，多半喜歡在樹下打盹休息，呼籲遊客們應愛護動物，不要隨意丟擲東西侵犯牠們。

(中時電子報)