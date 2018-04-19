《時來運轉》運彩報報 - NBA季後賽東區對戰分析

2018年04月19日 13:22 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本季NBA季後賽由4月15日正式展開，東、西區八強以七戰四勝制捉對廝殺，今年各隊戰力相較往年實力接近，以下先就聯盟東區戰場的四個對戰組合來做個分析以及預測。

多倫多暴龍VS華盛頓巫師

例行賽東區第一的暴龍以七成二的勝率甩開群雄，早早預約季後賽第一種子的席次，最引以為傲的是他們主場34勝7敗的成績，可是與西區霸主火箭一樣強勢！第八種子的巫師雖然實力並不弱，但論陣容深度與防守強度難以跟北方這隻巨龍抗衡，估計巫師在系列賽第三、四戰可憑藉主場優勢奪得一勝，最終以1:4敗給暴龍無緣第二輪。

波士頓塞爾提克VS密爾瓦基公鹿

第二種子的塞爾提克本季命運多舛，例行賽第一場比賽即失去主將海沃德(Gordon Hayward)，例行賽後期另一名主力厄文(Kyrie Irving)也因左膝傷勢宣布賽季報銷，蜀中無大將的情形下季後賽之途一度不被外界看好，沒想到季後賽第一輪在總教頭史蒂文斯(Brad Stevens)的帶領之下以2:0的戰局領先公鹿，既有的防守體系配合新興球員多點開花的進攻把公鹿打得手忙腳亂！當然擁有希臘怪傑的公鹿不會這麼輕易的任人宰割，綠衫軍恐怕需要苦戰到第六場才能挺進下一輪。

費城76人VS邁阿密熱火

76人和熱火的系列賽是東區實力最接近的對戰組合，例行賽四場對戰各勝兩場即可見一斑。76人的進攻較為多元富有變化；熱火的防守則更為飆悍而且強韌！系列賽在76人主力中鋒推特王艾比德(Joel Embiid)缺席的情況下雙方會戰上七場且勝負難料，但若是艾比德及早復出，推測76人將以4:2勝出。

克里夫蘭騎士VS印第安那溜馬

說大帝詹姆士(LeBron James)是溜馬殺手一點也不為過，要知道溜馬近五次(2012、2013、2014、2016、2017)進入季後賽，有四次(除了2016輸給暴龍)都敗在雷霸龍的手下，命運的安排今年溜馬又再度碰上詹姆士！不一樣的是今年系列賽第一戰是由溜馬拔得頭籌，但相信這並不足以撼動騎士前進第二輪，估計不超過六場溜馬就會在本季季後賽止步。

(中時電子報)