被抓包約會韓女星 王大陸龜縮撂3字落跑

網友拍到王大陸與姜漢娜約會。（圖／取自揭秘那些破事兒微博）

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中時電子報
王大陸被認出後立刻落跑。（圖／取自揭秘那些破事兒微博）
王大陸與姜漢娜去年起傳出交往。（圖／取自k_hanna_、taluwang IG）

26歲男星王大陸3年前以電影《我的少女時代》走紅，去年他被爆和韓版《步步驚心麗》中演出「皇甫妍華公主」的姜漢娜交往，但雙方不認，近日又有網友在梵蒂岡捕獲野生王大陸與姜漢娜約會，豈料王大陸被路人認出後，竟秒回：「我不是」，接著壓低帽子落跑，打死不認戀情。

王大陸近年來擺脫合約糾紛後，將工作重心移往大陸，一連接演《鮫珠傳》、《鐵道飛虎》、《英雄本色2018》等電影，去年王大陸被網友爆料蜜遊大阪，並在遊樂園與姜漢娜牽手、親吻，有如熱戀情侶，不久姜漢娜又被爆飛來台灣替王大陸慶生，但男方堅稱兩人只是朋友。

據微博網友「揭秘那些破事兒」爆料，有人在朋友圈分享在梵蒂岡遇見王大陸和姜漢娜約會，網友說：「我問你是王大陸嗎？他說我不是，然後壓低帽子跑了，哈哈哈哈」，並曬出兩人同框照片證明，其他網友則打趣說：「我的重點在他給女朋友種小草莓的話會不會像拔火罐」、「好煩啊！一而再再而三的否認，一點意思都沒有，已經被拍到實錘」、「漢娜小姐姐超甜的，哈性格也很可愛」。

(中時電子報)

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