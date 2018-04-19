民進黨非核家園 綠委劉建國：現要重啟深澳電廠 覺得不可思議

2018年04月19日 13:42 中時 朱真楷

深澳燃煤電廠爭議延燒，民進黨立委劉建國日前出面呼籲深澳電廠應重啟環評。今天，他再度親上火線接受廣播專訪，他強調，這不是造反，而是有不同認知；因為既然政府2025非核家園目標是要將燃煤占比降至30％，現在就應當往下降，現在說要重啟深澳電廠，「我才覺得不可思議」。

劉建國更呼籲，人民受空氣汙染已經很嚴重了，但政府存在價值就是要維護人民身體健康，「民進黨要讓人民更信賴，如果做不好就是愧對人民」。

劉建國日前與民進黨立委蔡適應、環保團體共同召開記者會，要求經濟部、環保署應重啟深澳電廠環評。由於深澳電廠是由蔡政府力推重啟，如今黨內同志有不同意見，引發輿論關注。

對此，劉建國剛剛接受廣播專訪，主持人黃光芹一開場就問，「你這樣做是在跟民進黨造反嗎？」劉建國笑說，不是造反，而是有不同的認知。他解釋，自己是從基層民代慢慢上來，跟基層民眾互動緊密，對於要制定什麼制度、修什麼法，基層往往會在第一時間給他意見，所以，他就有責任適時地告訴執政當局比較好的處理方式。

劉建國說，有時候不同的思考模式，難免會出現衝突；他擔任國會議員，是執政黨所屬的立委，但最終在法案表決時，「還是應該讓國會議員有自主的權力」。

劉建國強調，2025非核家園的計畫，是要讓燃煤占比降到30％，所以現在應該就要開始往下降。所以，他不是對執政黨的整個能源政策有意見，而是認為SOP已經出問題；因為深澳電廠已經營運47年，目前除役中，「你又要讓它重新復活，只有一個理由，就是說用日本的超超臨界可以降低汙染，問題是，單一來看是降低的，但整個來看，污染還是會增加啊！」

不僅如此，政務委員張景森日前表示，興建深澳電廠就是不要讓中部的電送到北部，讓中南部電廠可以降載，「結果變成深澳不要蓋，麥寮繼續燒，這個邏輯我不知道他（張景森）是怎麼思考的？」對此，劉建國回應，張景森和他的確都是雲林同鄉，對雲林的空汙應該都有一樣的印象，但是，按照張景森的邏輯來說，是說深澳電廠蓋了之後麥寮就不燒了嗎？「還是你在告訴雲林人要繼續忍耐，還要再等7年後深澳電廠蓋好後，空汙才能減少呢？」

劉建國說，他不是質疑超超臨界不能有效降低汙染，而是政府應該從現有的老舊燃煤機組進行更新，藉此降低空汙；同時，政府說深澳電廠非蓋不可，是因為北部有供電需求，但當我們朝向2025的時候，燃煤比例不是應該繼續降低嗎？況且在先前召開環差會議時，新北市政府也說自己的意見沒在會中表達，所以他認為有必要重新檢討。

劉建國舉例，當年雲林的林內焚化爐環評遭法院撤銷，理由就是因為區內有個淨水廠，結果討論過程中，該淨水廠卻完全沒被提到，「現在深澳電廠，不是也有類似情況嗎？」

「我們的前輩陳定南說過，當一個政治工作者是要給人民討喜，還是受人尊重？我是選擇受人尊重的。」劉建國說，全黨應該要理性思維，對空汙要有新作為，展現魄力，讓民進黨可以讓人民信賴，「如果做不好就是愧對人民，我自己也執政黨的委員，我也要深刻思考」。

被問到自己是否會感嘆怎麼前後左右的民進黨立委都跟自己不一樣？劉建國說，人民受空氣汙染的問題已經很嚴重，一個政府的存在價值，就是維護人民身體健康，政府一定要用非常大的智慧與魄力展現出自己有別於前朝。

(中時 )