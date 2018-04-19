高雄旅展明登場 遠東航空澎湖3天2夜2999

2018年04月19日 13:47 工商 張佩芬

遠東航空武夷山4天3夜感受武夷山的自然美景。圖：遠航提供

樺舍商旅高雄館。圖：遠航提供

「高雄市2018旅行公會國際旅展」將在4月20 日至4月23日盛大開展，今年遠東航空也到現場參展，並且推出超優惠旅遊行程，澎湖3天2夜每人2,999元起，金門小三通套卷買十送一，新開航的高雄-廈門及高雄-福州航線也各推出4天3夜每人9,900元及13,900元特惠。

遠東航空目前由高雄出發之國內航線有「高雄－馬公」及「高雄-金門」，自去年12月底起亦新開航「高雄－福州」航線，每週一、四及「高雄-廈門」航線每週二、五飛行。

為感謝旅客的支持，在今年旅展推出多重優惠旅遊行程，優惠兩人成行，每人之含稅價：

雲上廈門 華安土樓 靈玲馬戲4天3夜9,900元（限 5/8、5/22、6/5、6/19 出發）。

福州武夷山4天3夜13,900元(限5/14、5/28、6/11、6/25出發)。

福州馬祖卡溜雙城4天3夜15,800元(限5/14、5/28、6/11、6/25 出發)。

澎湖3天2夜機加酒自由行2,999元起。

金門小三通套卷買十送一（每張2,988元）。

除了提供優惠旅遊行程，遠東航空官網也同時推出線上旅展。即日起至4/23止於遠東航空官網購買6月9日前出發的機票，國內線機票最低優惠69折起、兩岸機票2,999元起(未稅)、新潟的來回機票也只要台幣7,000元起(未稅)。

不僅有機票、旅遊行程優惠，遠航關係企業樺舍商旅也推出住宿優惠及餐飲優惠方案，活動如下：

樺舍商旅嘉義館：（使用期間：2018 年 9～12 月，連續假日不適用。）

樺舍商旅嘉義館：（使用期間：2018 年 9～12 月，連續假日不適用。）

1.豪華雙人房、豪華三人房預訂一間續住第二晚半價優惠券。

2.豪華雙人房、豪華三人房預訂兩間，第二間半價優惠券。

備註：活動期間，每日限250名額。

樺舍商旅高雄館：（使用期間：2018 年 5 月～12 月，7、8 月及連續假日不適用。）

1.經典三人房、豪華三人房或雅緻雙人房同ㄧ房型預訂一間，續住第二晚半價優惠券。

2.經典三人房、豪華三人房或雅緻雙人房同ㄧ房型預訂兩間，第二間半價優惠券。

備註：活動期間，每日限250名額。

樺舍商旅高雄館-餐飲優惠券：（使用期限：即日起至2018年10月31日。）

現場分享樺舍商旅?雄館臉書粉絲專業之「商業午餐訊息」，加贈享用「商業午餐」8

折優惠券。

備註：活動期間，每日限100名額。

此外，遠東航空今年特別與日系糕點品牌「KUKI SWEETS SELECE 久喜菓子嚴選」

合作，推出2款獨家聯名甜品「遠航小甜心」限定禮盒，「BABY MOCHI 捲」及「北海道

香脆熔岩起司塔」，每盒售價399元，讓台灣人可以輕鬆享用日本經典甜點。

為了回饋到遠東航空旅展攤位購買優惠旅遊行程，或現場購買線上旅展機票者，現場成交即可參加摸彩活動，最大獎將有機會抽到國際線或國內線免費機票乙張。另外，只要下載遠東航空APP並加入會員或至官方臉書粉絲專頁按讚，並設定為搶先看，不僅可以即時搶先得到遠東航空的新消息，現場也將贈送精美小禮品乙份。歡迎旅客把握這次難得的機會，提早規劃暑假或近期旅遊行程，趕快到高雄旅展搶優惠吧！

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