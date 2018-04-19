惱羞成怒？觀光局「菜英文」出包 竟封鎖投訴網友

網友Kathy Cheng發文指出，台灣觀光局社群發文的英文程度非常糟糕，質疑有失台灣政府官方的顏面。(圖/取自 臉書粉專Tricky Taipei)

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中時電子報
網友向觀光局反映錯誤後，卻被社群小編封鎖。(圖/取自 臉書粉專Tricky Taipei)

去年觀光局砸400萬在紐約時代廣場宣傳台灣觀光，讓台灣之美躍上國際版面。不過，觀光局的社群經營卻出現危機，貼文屢屢被抓包英文單字拼錯、發文內容雜亂等漏洞；更離譜的是，面對網友主動糾錯，觀光局小編竟是直接封鎖這名網友的帳號。

網路社群是各官方、企業單位行銷管道，於紐約就業的網友Kathy Cheng，經常以英文部落格撰文分享台灣美食、旅遊與文化資訊。但近日她發文指出，台灣觀光局的英文程度非常糟糕，質疑有失台灣政府官方的顏面。像是官方英文版IG帳號多次將whisky（威士忌）拼成「wishky」，或是在官方推特帳戶宣傳香港、日本、新加坡等美食，讓用戶感到非常荒謬不解。

不僅如此，她指出，觀光局對外行銷九份景點時，仍以宮崎駿動畫電影《神隱少女》的靈感起源推廣；她引述台灣媒體報導訊息打臉說，這個說法多年前早被宮崎駿本人否認。

然而，面對網友的上述糾錯，觀光局社群小編卻直接封鎖對方帳號，讓她傻眼至極、直接點名外包公司，痛斥台灣觀光局行銷策略出了重大問題，到底又花費國庫多少錢來讓台灣蒙羞？

對此，根據觀光局駐紐約辦事處人員在「蘋果日報」報導中回應，證實確有收到投訴，並已要求外包公司貼文前需經預先審批；對於封鎖網友帳號，也感到抱歉。另與該廠商合作案將在5月結束，目前尚無繼續營運推特、IG計畫。

(中時電子報)

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