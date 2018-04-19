水情稍緊 賴揆：5月底不進入民生及產業分區限水為目標

2018年04月19日 14:04 中時 張理國

行政院長賴清德今日聽取經濟部「107年度抗旱作為及防汛整備」簡報。並裁示，南部地區已經超過8個月無明顯降雨，高雄、台南目前水情稍緊，苗栗一階段已限水，經濟部應持續強化水情監控，以「5月底不進入影響民生及產業之分區限水」為目標，持續執行「開源、節流、調度、備援」措施，並把握適當時機實施人工增雨，度過枯水期，並請民眾響應配合節約用水。

至於5月1日汛期即將到來，賴揆也要求水利署應強化防汛工作並與各縣市政府及相關單位合作加速辦理水道清疏工作，為颱洪防災做好十足的準備。

經濟部水利署指出，去年迄今，台灣降雨偏少，南部地區已進入枯水期末段水情最吃緊時期，經濟部正以5月底不影響民生、農業及產業用水為目標，加強水庫放水總量管制、並跨區域供水調度、加強宣導節約用水及加強水庫疏濬，並適時進行人工增雨作業。

此外，防汛期5月1日即將到來，經濟部防汛整備工作朝強化防汛設施、落實防災管理及全民共同防災等三大面向進行。水利署已完成水利建造物安全檢查、加強在建工程及重點防汛工程的防災準備。另外，防救災能量亦有顯著提昇，如大型移動抽水機增至1089部；易淹水地區滯洪池設置40座，將可滯洪1996萬立方公尺水量。抽水站159座，抽水能量增至 896 每秒立方公尺；在易淹水地區，水利署也協助成立425個水患自主防災社區，希望藉自助互助力量，提升社區自主防災能力及協助政府通報工作。

(中時 )