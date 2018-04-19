《時來運轉》運彩報報 - 世足賽冠軍投注高勝策略

2018年04月19日 13:53 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018俄羅斯世界盃倒數還剩五十多天，台灣運彩的冠軍特別項目已經開盤，彩迷可趁賠率不錯早點下注支持你心愛的球隊。但世界盃共有三十二隊參賽，有實力奪冠的球隊不下七、八支，與其盲目下注賭那七、八分之一的機會，不如來參考筆者研究的高勝策略，盡可能提升中獎機率。

筆者的高勝策略，就是在世界盃開始之前，從冠軍玩法的32支球隊當中，挑選4、5隊有可能闖入最後4強的高賠率球隊。請注意，你不需要猜中冷門球隊奪冠（畢竟難度太大），只要打進4強即可。

以目前的賠率和各隊的分組形勢來看，筆者挑選了丹麥（90倍）、塞內加爾（120倍）、埃及（120倍）、冰島（150倍）和日本（200倍），各投注1,000元（為何投注1,000元？因為滿1,000元還可以抽汽車，等於多一個中獎機會，詳情請參閱台灣運彩網站）。

假設埃及打進到最後4強，那麼機會來了。

如果埃及最終奪冠，你可贏得120,000彩金，因此你可以從中拿出部份金錢來押注4強的對手。假設埃及4強的對手是F組第一的德國，德國原先的奪冠賠率約4.75倍，打進4強後可能降為2.6倍，於是你押注德國4.5萬，奪冠的話彩金為117,000萬。

先計算一下成本，從以上可知，埃及或德國如果有一隊奪冠，最低的彩金為117,000元，最高為120,000元，成本則是45,000元+最早投資冷門球隊的5,000元=50,000元。

這表示到了決賽，你還有67,000元（最低彩金117,000-成本50,000）可下注決賽的另一支對手。假設決賽對手為C組第一的法國，法國最初的奪冠賠率約6倍，打進決賽後可能降為2倍（視決賽對手而定），於是你再下注法國55,000，奪冠的話彩金為110,000元。

我們重新整理一遍。

如果最終結果是埃及奪冠，獲利為120,000-50,000-55,000=15,000

如果最終結果是德國奪冠，獲利為117,000-50,000-55,000=12,000

如果最終結果是法國奪冠，獲利為110,000-50,000-55,000=5,000

如果5支冷門球隊都沒有打進4強，損失5,000

這世界上沒有必勝的方法，如果有，彩迷穩贏，莊家也做不下去。因此筆者的高勝策略，也只是盡最大可能提升中獎機率，請彩迷量力而為。

(中時電子報)