以核養綠公投案未成立 提案人黃士修：中選會刁難

2018年04月19日 14:09 中時 廖德修

中選會17日宣布「以核養綠公投」必須先舉行聽證會釐清爭點，卻未敘明理由。發起公投的領銜人黃士修今天偕同醫學物理學會理事廖彥朋，在中央辦公大樓前抗議中選會政治刁難。

黃士修表示，舉行聽證會必須要有法源依據，中選會卻沒通知提案人依據《公投法》第10條的哪一項要求補正，經主動致電中選會詢問得到的回覆卻是，要等召開聽證會前才會公告詳細內容，這無異是先射箭再畫靶。

他解釋說，日前提交連署書後，中選會便對公投主文的「重啟核電機組」表示疑慮，要求刪除。公投推動小組回覆中選會，公投主文是廢除《電業法》第95條第1項，重啟核電機組是複決後的自然結果。但為表示誠意，仍主動修改為「確保重啟核電權利」，保留行使權利的彈性選擇空間，不涉及創制。

廖彥朋則認為，中選會一直說「確保重啟核電權利」涉及創制，但大家都上過公民與道德課，只要法律沒有限制的，都是人民的權利。主張解除《電業法》第95條第1項的限制，自然就是把重啟核電的權利還給人民。

廖彥朋試著用已通過的醫勞盟公投主文為依據，改寫以核養綠公投主文：「您是否同意透過解除非核家園時程，確保重啟核電權利。為保障人民享有不限電、不斷電、低廉電價與潔淨空氣的人權，應廢除《電業法》第95條第一項。」

廖彥朋質疑，醫勞盟的公投案如預期正常通過，若以中選會刁難以核養綠公投的標準，應該是要被狠狠修理，並召開聽證會才對。但醫勞盟卻一次就過關了，政府是否本來就對這議題有定見？

黃士修強調，中選會勿蓄意拖延聽證會時程，從下周一開始，會在公共政策網路參與平台一日一提案，每個案子都會超過5千人成案，請相關部會同仁認真回覆，直到審查通過以核養綠公投為止。

(中時 )