複數選區解決票票不等值？中選會：總席次不變很難

2018年04月19日 14:05 中時 鄭舲

立委選區重劃引發討論，民進黨立委張宏陸今天質詢中選會主委陳英鈐，若改成中選區複數選區制，是否能改善票票不等值問題？陳英鈐表示，必須看具體制度設計，因為各國比例代表制差異很大，但他也坦言，如果總席次還是113席，也難以解決問題。

張宏陸詢問，現行單一選區制，要解決票票不等值的問題，有沒有可能？陳英鈐說，他一直認為很難，「要說不可能也對」，因為有些選區只有1萬多人，有些選區有50幾萬人。張宏陸追問，如果用中選區複數選區制，會不會相對容易解決問題？陳英鈐說，中選區制有另外的問題，因為容易讓候選人走極端，只要少數人支持就可當選，而且容易有買票、黑金的問題。

張宏陸又問，單一選區和複數選區，哪個有可能解決票票不等值問題？陳英鈐回應，「如果還是113席，其實也很難。」要看具體制度怎麼精算、每個選區要選多少人，沒辦法抽象回答哪種制度比較好。陳英鈐也說，單一選區只有73席，其中10個縣市只有1席，剩下10幾個縣市是2席以上，但大部分也只有2、3席，若要劃分中選區，也會遇到問題。

張宏陸不滿陳英鈐的回答，批評陳英鈐對問題閃閃躲躲，質疑中選會從未想要解決選制問題。張宏陸說，如果當中選會主委沒有擔當，只是來繞口令，「不是只有反對黨的立委會罵你，連我們執政黨的立委都覺得你沒有負責任。」

(中時 )