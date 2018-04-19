《時來運轉》運彩報報 - 強勢投手 跟買小分

2018年04月19日 13:58 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

上週曾向彩迷介紹打擊數據與「主客隊大小」玩法的關係及投注策略，本週我們持續觀察團隊與個人投手數據，來追蹤那些球隊出賽或投手先發時可以跟買「小分」的標的。

先從團隊投手自責分率著手：目前大都會、太空人、紅襪、教士、響尾蛇是聯盟前五強，大都會兩位速球派投手迪葛羅、辛德賈德自責分率壓在3.00附近甚是精采；太空人摩頓、維蘭德、柯爾三本柱更是驚人的低於1.50；紅襪塞爾、普萊斯、波希羅則以三振功力頻頻封鎖對手…恐怖的是這些王牌級投手開季已約一個多月，全體累計才吞一敗，可說只要出賽就是球隊勝利保證。除了買「總分小」、「主或客隊小」，其實他們所屬球隊的「讓分勝」也是極佳選擇！

再找找上述團隊以外，一些個人表現亮眼但數據埋沒在團隊成績中的好手：海盜隊泰倫(先發3場，2勝0敗，自責分率1.00)、皇家隊甘迺迪(先發3場，1勝1敗，自責分率1.00)、馬林魚隊加西亞(先發3場，0勝0敗，自責分率1.13)、勇士隊桑契斯(先發3場，1勝0敗，自責分率1.29)、國民隊薛茲爾(先發4場，3勝1敗，自責分率1.33)，都是目前在投手個人自責分率排行榜前10傑的悍將，有他們出賽的場次，不妨大膽投注對手受其壓制導致「小」分的主客隊大小賽果。

隨著賽季進行，投手出賽場次增多後，這些優質數據往往會慢慢朝全聯盟均值靠攏。此外，時序進入六、七月後氣溫升高，投手體能消耗變大且快，同時打者適應手感與破解對決策略也越來越好，強投出賽就不一定是小分保證了。建議現階段到五月底前，積極鎖定具有上述特性的隊伍或個人，追蹤他們的賽程或輪值先發場次，投注「小分班」來累積後續球季的運彩資金。

(中時電子報)