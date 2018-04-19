為中共黨軍服務？ 名嘴：新任教長必須說清楚

2018年04月19日 15:15 中時 朱真楷

新任教育部長吳茂昆今天上任，名嘴陳敏鳳表示，有關他的爭議滿天飛，其中最有爭議的，就是他曾任中共「西部超導材料科技有限公司」技術顧問，以及2008年在中研院物理所長任內與中共中科院合作組顧問委員會委員，政院一直澄清吳沒有兼職沒有違法，可若跟目前被綠營鎖定的台大校長當選人管中閔的問題相比，問題可能嚴重百倍以上，如果卡管為何不卡吳?

陳敏鳳表示，吳茂昆其實是非常有價值的國際極科學研究者，曾被提名諾貝爾獎，若以其資歷出任教育部長，顯有大材小用之虞，但正因為他研究的領域極具敏感及高價值性，是否適合出任台灣政府官員，有待三思。

她說，首先，吳茂昆研究專長是超導領域，什麼是超導?大家可能聽嘸，因為超導是非常高科技的研究，舉幾項超導的商業運用，也許大家就知道其可能比量子經濟學及葉克膜的技術重要多了。像是超導量子干涉儀（SQUID） - 目前已經產業化，在商業領域，主要應用於醫學領域的MRI（核磁共振成像儀），在軍事上有增強反潛機探測潛艇的能力。

另外，超導磁浮列車，可以說是超導界的聖盃，超導體天然就有磁浮效應，幾乎不用任何機械設計，理論上能建造極度廉價卻又超過飛機速度的列車，甚至可以超越超音速的飛機，2017年中國航天科工集團就宣布展開研發專案，利用超導磁懸浮和真空管道雙重技術建造時速達4000公里的列車。

陳敏鳳說，吳在2004年時５月出任國科會主委，而根據吳茂昆自己的聲明，「至於中國「西部超導材料科技有限公司」（WST）在2010年3月公開募資說明書中，將我列為技術顧問一職，經我了解，WST曾經和在台灣於2000年成立的「超導國際科技股份有限公司」（AST），彼此於2003年交叉持股。」

陳敏鳳表示，西部超導公司是2003年2月28日成立，在大陸的相關網頁，這家公司位在中共國家級西安經濟技術開發區內，是中共最大的超導材料產業化基地，公司主要從事超導材料的生產及研發。這艘被業內人士譽為中國超導技術產業的「航空母艦」，「領航者」就是周廉院士。周廉院士為公司董事長，甘子釗院士、趙忠賢院士和吳茂昆院士為技術顧問。

陳敏鳳指出，吳茂昆說，「在2000年時，我是有過幾次提供台灣超導國際非正式的諮詢，但孰料，當兩家公司交叉持股後，中國的西部超導卻是直接將台灣超導國際公司所諮詢過的學術界專業人員都列為其名下成員。經我洽詢時任台灣超導國際公司總經理的陳輝堂先生，才了解即使台灣超導國際公司已經於2012年結束業務，但中國西部超導公司一直沿用台灣超導國際公司之文件迄今。陳輝堂先生向我說明後對我造成的困擾表示抱歉。」

她說，中研院院士出任西部超導的技術顧問，到底算不算兼職？到底是不是違法?到底這個技術顧問的內容是什麼？那什麼叫「非正式諮詢」？「吳部長」是不是應該講清楚?

陳敏鳳說，根據中山大學的網頁對於台灣超導公司的成立力有一些介紹。

「轉赴大陸發展的超導國際公司，決定重返台灣，在台重啟超導計畫。超導國際網羅國內外菁英，決定成立台灣超導科技公司，並敲定前美國杜邦研究院院士沈致遠出任董事長，並由現任中山大學兼任教授林明德出任總經理。

陳敏鳳指出，台灣超導科技預定4月2日（2004年）舉行正式成立酒會，同時對外說明公司營運計畫。新公司資本額預定5億元，其中除了技術團隊持股10%外，超導國際將以持有天津海泰超導科技 (HST)和位於西安西部超導線材 (WST)各35%技術股和技術團隊等技術入股，持有台灣超導科技30%，其餘60%，則邀集國內法人機構及策略投資人投資，據了解，投資陣容可能還包括美國知名大廠，相關投資案將在近日明朗化。」

她強調，這個超導公司總經理陳輝堂在接受雜誌訪問時表示，超導國際原本要在台灣落實超導相關技術開發，但後來市場風風雨雨，超導國際在台幾乎無立足之地，被迫轉赴大陸發展，與天津市政府簽定四項關鍵材料開發，包括無線通訊超導濾波器、超導線材和重電設備、超導生醫設備的磁體、超導工業製程設備、磁浮列車發電機及耗材等。

陳敏鳳提到，陳輝堂指出，中國大陸非常重視超導計畫，不但在天津規劃8平方公里成立超導產業園區，甚至打算成立超導研究院。他說，大陸經與超導國際技術團隊的合作，已建置頗具規模的超導研發陣容。

也就是說，2000年成立的超導國際分到了2003年成立的西部超導公司的35%技術股，也分到了另一家天江海泰超導公司35%技術股，再回台灣成立台灣超導。請問超導國際在西部超導跟天津海超的成立，扮演什麼角色?為何會分到技術股?是協助中共成立超導公司?那吳茂昆的非正式諮詢是什麼？

陳敏鳳說，根據2004年4月7日鉅亨網的報導，「台灣超導國際科技宣布與大陸的中國西北有色金屬研究院合資成立西部超導材料公司，合作生產低溫超導鈮鈦合金材料及高溫超導線材等，第一期廠房預計2004年完工，初期年產能200公噸鈮鈦合金棒料。台灣超導表示，西部超導材料預計第1期投資金額為1.23億元人民幣，台灣超導持股34.43%。」

她說，答案就出來了，西部超導是超導國際與中共西北有色金屬研究院合資成立的，根據中共的潛規則，這種合資公司，台灣方面勢必要提供很多技術，以吳茂昆在超導界的地位，提供技術指導是免不了，但真的只有顧問費?有沒有技術股份?

陳敏鳳說，調出吳茂昆的2004年公職人員財產申報，並沒有任何的超導公司持股申報?由於超導國際登記在莫里西斯，其確切持股無法得知，而且西部超導也曾增資多次，超導國際在西超的持股可能這幾年又少了不少，但不管多少，吳茂昆有沒有持有超導國際的股份就需要「吳部長」誠實說清楚了。

她表示，吳茂昆在2004年國科會任內，曾赴大陸參加學術會議，政院說符合規定。那2008年後與中共中科院的合作計畫又是什麼呢?外界質疑吳茂昆是不是指導了敵人的軍工產業呢?之後吳茂昆又是多久去一次大陸?三個月?有沒有主導什麼計畫?

她提到，超導是目前重要的科技，獲得中共的重視是想當然耳，台灣也應該重視，但絕非讓其擔任教育部長，主掌台灣的教育大計，甚至進入政府，相關的機密保護工作是不是會受到威脅?

陳敏鳳說，用民進黨政府不斷地卡管中閔的理由，不惜背棄自己大學自主的民主原則，那吳為何又可以通關呢?那些卡管的學者此時為何不講話呢?吳茂昆其涉及可能還是國安問題，而非教育問題。

陳敏鳳說，根據政院宣布人事之際，很多人就被託夢說，這個人事案是行政院長賴清德主導，兩人還是認識多年的朋友，這到底是夢境還是真實?如果是真實，應該是賴神到中央後第一次踢到鐵板吧，如何解決和釋疑，不要學管中閔說被抺黑，應該出面說清楚，開個記者會問到飽吧。

(中時 )