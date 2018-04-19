還連著臍帶! 男嬰被丟草叢 猛哭引人發現保命

2018年04月19日 14:31 中時 許家寧

男嬰被發現時呈現稍微失溫，送醫處理後已無生命危險。（許家寧翻攝）

警方從與男嬰一同被遺棄的背包、包布，正循線搜尋棄嬰的人。（許家寧翻攝）

是誰那麼狠心？花蓮新城鄉新生橋下河床驚傳棄嬰，一名種菜老婦昨天傍晚巡田時聽到嬰兒哭聲，循著聲音在草叢找了半小時發現一名男嬰，身上還連著臍帶，嚇得趕忙送醫救治，花蓮慈濟醫院指出，嬰兒送醫時呈現低溫症狀，再晚2個小時發現恐小命不保。

發現男嬰的李姓老婦說，昨天傍晚5點多在須美基溪與新生橋附近的農地澆水時，隱約聽到附近草叢傳來嬰兒的哭泣聲，由於當地人煙罕至，起初以為是橋上的聲音，哭聲不斷傳來，於是和丈夫沿著草叢搜尋，在一個黑色背包裡發現藍布包裹一名嬰兒。

花蓮慈濟醫院指出，嬰兒為身長51公分、體重3440克的足周男嬰，送醫時身上沾有胎血、便，臍帶還沒剪斷，研判剛出生不久就遭人遺棄，經醫師進行緊急處理並進行相關生理評估檢查，嬰兒的血糖、呼吸狀況正常，給予抗生素治療後，並無生命危險。

小兒科醫師張寬頡指出，男嬰到院時體溫為34.4度，呈現低溫狀況，經過烤燈照射後，目前在重度小兒科加護病房收治，不需保溫箱與呼吸器支援，和一般新生兒照護無異，他也慶幸發現的早，如果再晚幾個小時，可能就會挨餓、失溫致死。

新城警方指出，男嬰被丟棄在偏遠地區草叢，身上無胎記等明顯可辨識特徵，目前將從嬰兒身上發現的包布、背包等相關證物著手，由於棄嬰行為已經涉及遺棄罪，嘉里派出所目前正調閱附近相關監視器，循線搜尋可疑人物，揪出狠心棄嬰的人。

(中時 )