搶母親節商機 遠航推獨家限定「小甜心」

遠航空姐化身小甜心將在高雄旅展促銷母親節蛋糕。圖：遠航提供

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「遠航小甜心」限定禮盒 - BABY MOCHI捲。圖：遠航提供
「遠航小甜心」限定禮盒 - 北海道香脆熔岩起司塔。圖：遠航提供

平常說不出口的愛，不妨趁母親節用卡片、擁抱與甜品傳遞對媽媽的心意。迎接即將到來的母親節，遠東航空首度與近日頗受歡迎的日系糕點品牌「KUKI SWEETS SELECE 久喜菓子嚴選」合作，於4月20至23日高雄市旅行公會國際旅展，搶先推出兩款獨家聯名甜品－「遠航小甜心」限定禮盒。

KUKI SWEETS SELECE 久喜菓子嚴選提供最道地的日本原物料至台灣，並使用最先進的日本冷凍技術，結合日本師傅所帶領的烘焙團隊多年歷練與好手藝，讓在地台灣人可以輕鬆特享日本道地經典甜點美食。

遠航共推出兩款「遠航小甜心」限定禮盒-「BABY MOCHI捲」及「北海道香脆熔岩起司塔」。「BABY MOCHI捲」為日本皇室御用點心，外皮彈Ｑ，內餡採用頂級牛奶調配及堅果仁，半解凍有如冰淇淋的香滑口感；「北海道香脆熔岩起司塔」共有原味、抹茶、巧克力三種口味，採用獨家研製雙重烘培法讓塔皮更加酥脆濃厚香郁在口中化開，第一口便讓人驚艷不已！

特別的是，這次推出的「遠航小甜心」禮盒都是特別為遠東航量身訂製的，外包裝以甜美的粉紅色系為基底，配上可愛的手繪空姐圖案，都是外面買不到的獨家限定商品，非常值得收藏，航空迷們千萬別錯過喔。

活動當天，將由遠航可愛的空姐們化身糕點小甜心，請大家品嘗美味甜點，相信特有的好口感絕對能讓您讚嘆無窮。遠航攤位上也特別規劃各項好禮大放送，像出國萬元有找、機票瘋狂下殺，還有飯店住宿、國內外熱門行程的聯合促銷等，另外還有抽獎活動，有機會抽中遠航機票，各種超級好康優惠都將在2018高雄國際旅展登場，敬請把握機會。

(工商 )

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