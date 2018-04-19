印尼憑情資2度隨意扣台漁船 李彥秀痛批農委會

2018年04月19日 14:15 中時 陳建瑜

日前我國籍「大鮪13號」造印尼兩度登船檢查，引發藍營立委不滿，國民黨立委李彥秀一度與主管漁民的農委會副主委陳吉仲唇槍舌戰，引發口角。面對李彥秀質疑印尼是否執法過當？有無明確證據時，外交部亞太司司長陳文儀卻說，我方認為「似乎有」執法過當，而印方宣稱他們掌握情資。

從今年2月農曆年後，我國漁船至今累積7次遭印尼強行登檢，引發我國不滿，外交部昨上午召見羅伯特（Representative Mr. Robert James Bintaryo）表達嚴正抗議。

李彥秀今在外交國防委員會上質詢，外交部是否認為印尼執法過當。陳文儀說，「我們認為似乎有」；李彥秀不滿此回答，高分貝批評，「有就有、沒有就沒有」，若政府要捍衛漁權，要理直氣壯，「似乎有」讓外界聽不懂。

陳文儀強調，昨天召見羅伯特時，他有用最強烈的語言表達抗議。李質疑，一般程序是先證明有違規，才能登船檢查，印尼有無證據證明該船違規？陳回答，印尼認為他們掌握情資。

李彥秀批評，隨便掌握情資就可強迫船隻入港檢查；這並非首次，這是第7次，代表陳以前的嚴正抗議都沒有用，印尼根本認為我政府不夠強硬，認為漁民背後肩膀不夠硬、不夠大，因此「軟土深掘」。若在我漁船沒有違規的情形下，印尼執法單位是否有「第八次」登檢檢查？

陳文儀說，「在此他沒有辦法保證」。陳吉仲就搶著表示，農民是農委會照顧的對象，他要給李彥秀過去四年的案例時，李彥秀拍桌，並強調，「我是問你會不會有第八次？」，陳說，「我們極力捍衛漁民的權益，有沒有下一次，要看有無違反相關規定，只要漁民不要有違反規定」。

李彥秀非常不滿說「不關你的事，閉嘴！你捍衛漁民的漁權，你老是打擊漁民，你有臉站在這裡」；陳吉仲回嗆，「委員你這樣講不對」。

陳文儀也回酸李，「昨天我也用強烈語言向印尼代表表達，除聲調沒那麼高之外」，並堅稱過去政府抗議是有效的。

李彥秀直言，有效？陳文儀敢保證沒有第八次？現在是有情資就可以登船做檢查，以前得有明確證據才登船，現在有情資，有影子就可以進去，漁民非常弱勢。

隨後質詢的國民黨立委馬文君高分貝批評，「大鮪13號」第一次沒有違法就扣押，馬上發生第二次強制登船，（印尼宣稱其權利）這什麼權利？中華民國政府在哪裡？

陳文儀強調，外交部一定是廣大漁民強烈後盾。他昨天也向羅伯特提供作法，表達打擊國際販毒我方同意合作，希望建立對話機制，羅也會把話帶回雅加達，他也強調，更重要的是，「台印關係裡，保護我們漁民是同等重要，不能接受他可任意登船、任意扣船，希望他把強烈訊息傳回雅加達」。

馬文君問，若在發生？陳文儀僅說，「我們會採取適當做法」。

(中時 )