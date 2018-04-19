美日韓擬對朝設定2020年的無核化期限

2018年04月19日 14:27 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

日本經濟新聞（中文版：日經中文網）19日報導，美日韓擬對北韓設定約2年的時間，以2020年做為全面無核化截止期限。由於美國將在2020年舉行總統選舉，屆時川普將競選連任，有觀點認為他不會同意北韓分階段推進無核化，以避免平壤又採拖字訣，川普並希望盡快拿朝鮮半島無核化當做政績，幫助自己尋求連任。

過去北韓曾向國際社會承諾實現無核化，但之後變卦，秘密推進核開發。因此，日美兩國政府認為「階段性措施是失敗的罪魁禍首」。川普的任期至2021年1月截止。美方希望透過明確定下約2年的期限，不讓北韓拖延時間，迫使北韓切實推進無核化。

日經引述日本政府相關人士的消息稱，日美韓力爭2020年實現「北韓零核武」這一完全、可驗證、不可逆的棄核。計劃用約半年時間與北韓談判無核化的方法等，剩下約1年半透過摧毀核設施等舉措實現無核化。

日美韓的方針是，為防止北韓違背無核化承諾，除非北韓採取摧毀相關核設施和撤走核物質等具體行動，否則不會放鬆對北韓的經濟制裁。聯合國目前正在實施限制對北韓供應石油、禁止北韓煤炭出口等經濟制裁。

圍繞北韓的無核化，被提名接任國務卿職務的美國中情局（CIA）局長蓬佩奧秘密訪朝，與北韓領導人金正恩舉行會談。日本政府相關人士表示，雙方「似乎磋商了無核化的方法和時間表」。南韓世宗研究所統一戰略研究室主任鄭成長認為，「最遲2020年夏季之前達成廢棄核武和洲際彈道導彈（ICBM）、實現美朝邦交正常化等協議至關重要」。

但是，美朝能否達成協定還很難説。金正恩3月下旬訪問中國大陸之際，主張「分階段同步無核化」。北韓是否會同意2020年之前完全棄核充滿不確定性。日本政府相關人士表示，「美朝談判處於剛開始階段。如果北韓一直對提案面露難色，美國將先行離席」。

南韓《朝鮮日報》中文網17日曾引述北韓前駐英國公使太永浩，就美朝首腦會談做出預測稱：「金正恩（不會棄核）只會拖延2-3年時間，同時等著美國換總統。」

太永浩本月13日在南韓社團法人「勿忘草」辦公室進行的演講中表示：「金正恩會透過韓朝及美朝首腦會談，假裝履行『宣言式棄核』→『核去功能化階段』→『無核化階段』（分階段棄核）。」北韓會在每個階段拿走補償，卻最終不會棄核。太永浩說：「北韓在憲法中寫明了『擁核國』，絕對不會棄核。」

太永浩就中朝首腦會談表示：「從去年9月起開始的聯合國新對朝制裁，收到了比過去10年任何時候都更強大的對朝制裁效果。感覺到危機感的金正恩為請求中國的幫助，急忙跑到了中國，但似乎並未獲得滿意的成果。」關於韓朝美之間連鎖首腦會談之後的政治局勢，他說：「可能出現解除5.24措施或重啟開城工業園區等變化。在此情況下，必須強烈要求實現人權改善等。」

(中時 )