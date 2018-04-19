原打算低調送母 白冰冰見家裡變這樣感動淚崩

2018年04月19日 14:21 中時電子報 蔡曉婷

白冰冰分享家中一隅。（圖／取自白冰冰（白雪嬅）臉書）

白冰冰發文分享處理母親後事點滴。（圖／取自白冰冰（白雪嬅）臉書）

藝人白冰冰93歲母親本月11日病逝，最近忙處理母親後事的白冰冰，今(19日)稍早發文，分享自己本想低調的送走媽媽，未料至親好友仍貼心的送上花籃，讓家裡頓時成了花海，令她感嘆說：「我一方面心疼朋友破費了，另一方面又覺得花團錦簇真的好溫暖、好溫馨、謝謝大家！」

近日白冰冰常分享處理母親後事的點滴，昨她透露替母親超渡時，師父建議母親既然吃素就不需要再供奉酒，但白冰冰又想到媽媽生前每晚會喝一小杯酒，令她有些疑惑，直說：「其實我也不知道，到底應該聽師父的、還是依照媽媽的生活方式進行？」

今稍早，白冰冰感嘆表示冥冥之中母親似乎會決定她想要的道別方式，說：「原本家裡決定低調進行，結果沒幾天家中就成了花海，也許母親更喜歡熱鬧吧！更感謝至親好友們對我以及母親的愛護，讓我一方面心疼朋友破費了，另一方面又覺得花團錦簇真的好溫暖、好溫馨、謝謝大家！」

白冰冰也分享了家中一隅花團錦簇的照片，以及她一臉哀戚沉痛望著遠方的獨照，而這也是她失去母親後首度分享的近照，令粉絲相當心疼，紛紛留言說：「冰冰姐請節哀保重」、「請節哀，讓白媽媽心無罣礙的放心走菩薩道。請保重哦」、「就讓媽媽在人生走完最後一程，讓熱鬧風光走完她一生，妳要保重」。

(中時電子報)