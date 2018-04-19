民進黨27位議員參選人 僅1人表態挺柯P

2018年04月19日 16:01 中時電子報 邱怡萱 /編輯、財訊雙週刊●郭瓊俐/文 /編輯、財訊雙週刊●郭瓊俐/文

民進黨到底要不要在台北市長自推市長人選？似乎讓黨中央陷入兩難；但剛通過初選的27位準議員提名人，卻有高達21位要求黨中央應自推候選人，而且只有1位表示傾向和柯文哲合作。

兼任民進黨主席的蔡英文總統，日前以快、狠、準方式，敦請「王爺」蘇貞昌出馬，迅速解決民進黨新北市長人選問題。接下來，蔡英文要面對更棘手的台北市長提名難題，因為黨內對於自推人選、或者與現任市長柯文哲合作，意見紛陳；而且不管蔡英文最後的決定是什麼，都避免不了強大的政治反作用力。

對於台北市長人選，蔡英文日前接受電視專訪時表示，台北市長提名問題若處理不好，可能會造成黨內分裂，黨部還要再與議員參選人以及里長和基層交換意見後才會決定。她還特別強調，不能小看民進黨基層，他們很有看法。

僅1人表態挺柯

自推人選中有人有但書

民進黨台北市議員黨內初選全部結束後，本刊率先向通過初選的27位議員參選人進行調查，結果27位參選人中，有高達21人表示民進黨應自推人選，比率逾7成7，有5位參選人未表達明確立場，只有1位表示傾向和柯文哲合作。

在21位表態民進黨應自推人選的議員參選人中，4位有附帶條件，亦即應該推出可能會勝選的人。有超過半數的17位議員參選人，表達無論如何都該自推人選的立場，理由都是基層反柯聲音強烈，而且要求民進黨自推人選，否則他們不投市長選票、連議員選票也不投了。

議員張茂楠指出，多數人都覺得該提名黨內人選，這關乎黨的核心價值，自己提名才能凝聚支持者的共識；至於自推人選是否會讓國民黨漁翁得利的問題，應該先不用管，認真拚下去再說。

議員王孝維反問，現在這個狀況，和柯還有合作的空間嗎？他認為已經到了臨界點，基層對柯在台灣主體性的論述很不諒解，既然大家理念不同，就該分道揚鑣。

的確，目前黨內基層反柯的聲音相當高，現在獨派團體聚會，柯文哲都成了箭靶，反而較少人在罵國民黨了。4月14日，台灣聯合國協進會等獨派團體在凱道「辦桌」為前進WHA(世界衛生大會)募資，上場致詞的許多獨派人士都將矛頭指向柯文哲。而幾位宣布參選台北市長的綠營人士，包括呂秀蓮、姚文智及蘇煥智也都上台發表談話，當然這樣的場合，柯文哲並沒有出現。出席該活動的議員周柏雅也向記者明確表示，台北市長提名，「當然要自推人選」。

基層反柯聲浪大

議員憂心母雞踩死小雞

同樣主張自推人選的議員李慶鋒指出，自推人選不是要和柯分裂，而是要建立健康的政黨政治，柯一直是無黨籍，卻要一直回答民進黨籍總統的考卷，滿辛苦的；如果柯覺得自己的想法和施政方向很站得住腳，他建議柯自己組黨，這樣就可以高舉自己的價值主張，民進黨也可回到自己的價值主張，雙方透過選舉做競合。

有趣的是，這次調查，言談裡表露不排斥與柯文哲合作的議員參選人，大都不願具名表示挺柯，僅以中立或尊重黨中央帶過。一位不具名的議員說，只要他和柯同台，服務處就會接到上百通責罵的電話；基層反柯的人是很多，但到底占多少比率？沒有人能回答這個問題，因為通常極端的聲音比較大。…【更多精彩內容，請見《財訊雙周刊》】

(中時電子報)