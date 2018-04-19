花蓮上午連3震 氣象局：正常能量釋放

氣象局地震測報中心主任陳國昌分析上午花蓮3次地震的原因。（資料照／廖德修攝）

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上午地牛蠢動，花蓮近海、外海連三震，最大的一次發生在上午10點46分，位置在花蓮縣政府東北方32.9公里，即花蓮近海，深度20.5公里，芮氏規模4.1，最大震度是花蓮縣和平鄉、宜蘭縣南澳鄉，都是3級。花蓮、宜蘭其他地區則為1級，最遠影響到桃園市三光、南投縣合觀山、台中市德基，也都是1級。

相隔僅6分鐘，10點52分幾乎在同一位置，相距僅300公尺、即花蓮縣政府東北方32.6公里，又發生規模3.9的地震。由於深度14.9公里比前一次地震淺，最大震度也達到3級，是在花蓮縣和平鄉、宜蘭縣南澳鄉，其他地區則沒有測到。

清晨6點4分在花蓮縣府東偏北方22.3公里還有一次地震，地點在花蓮外海，深度14公里，規模3.8，但距離陸地稍遠，最大震度是花蓮縣花蓮市1級，其他測站未測到震度。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這3次地震大致是因菲律賓海板塊下插歐亞大陸板塊，在隱沒帶產生的地震，由於是在海底，深度通常10幾至20幾公里，後兩次幾乎在同一位置，規模3.9是規模4.1的餘震。

至於清晨規模3.8那次地震，陳國昌說，就位置判斷則為今年2月6日、規模6.0強震的餘震；近來雖然還有餘震發生，但規模都已趨緩。整體而言，這一區域的板塊運動頻繁，規模3、4的地震應屬於地底能量正常釋放。

(中時 )

花蓮發生規模4.1地震 最大震度宜花3級
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