整理菜園驚見神蹟！「白蟻蛀朽木」讓他跪著看

整理菜園驚見神蹟！「白蟻蛀朽木」讓他跪著看。（圖/翻攝自爆廢公社）

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中時電子報
「那個白蟻上輩子是什麼藝術家」，原PO驚嘆「我跪著流眼淚拍照」。（圖/翻攝自爆廢公社）

來自白蟻的鬼斧神工！有網友表示整理爺爺以前種菜的園地時，發現一塊他放的木頭被白蟻啃食得很嚴重，令該網友吃驚的是，這塊朽木越看越覺得像「活佛濟公」，讓他忍不住驚呼：「那個白蟻上輩子是什麼藝術家」。

該網友ＰＯ照片在臉書社團「爆廢公社」，他在廢棄園地發現的這塊朽木，被白蟻蛀成斑駁貌，他覺得朽木出現五官、其他不規則的形狀與濟公衣衫襤褸的形象不謀而合，甚至手部還有一顆顆珠狀凸起，彷彿是濟公手裡的佛珠。高相似度讓原PO驚嘆「我跪著流眼淚拍照」。

其他網友看了也紛紛來鑑定，「濟公顯靈了」、「可以走一趟廟問看看，祂是不是想跟你們家結緣」、「上面最明顯，因為看起來像濟公的帽子」、「真的可以供奉了」、「不是白蟻是藝術家，應該是你爺爺與佛有緣」。不過也有不少人提出質疑，認為該塊木頭原本就已經被雕刻成神像，再經白蟻啃蝕，才成為落難神像，「白蟻哪可能咬出佛珠的模樣？」

對此，原PO也留言回覆，「這不太可能，因為家中就是開宮廟的，若是當年撿到的木頭是神像，絕不可能將它棄置在園地不理」，而且他也PO出不同角度的朽木照證明，這塊朽木僅有正面看起來像濟公、「轉到其他角度來看，就會發現它真的只是一塊木頭。」

原PO說，目前木頭腐爛、蛀蝕情況相當嚴重，只要輕輕一碰、一移動，木屑就不斷剝落，隨時都有散成粉的可能，他急著想積極尋求保存該朽木的方法，希望能長久保留住這尊自然刻出來的神像。

(中時電子報)

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