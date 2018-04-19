下週解決管案？ 袁孝維：教部應公開跨部會小組名單

新教長吳茂昆今表示，管中閔案會以一次性方法解決。（王英豪攝）

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中時電子報

今走馬上任的教育部長吳茂昆上午針對台大校長管中閔遲遲無法上任案，表示還有很多細節要了解外，教育部也將在下週召開第二次的跨部會小組會議，只要有結倫，他希望能可以很快、能一次性解決。對此，台大校長遴委會發言人袁孝維表示，這件事拖太久了，我們堅持大學自主，也依法行政，也希望趕快落幕，讓管中閔上任。

袁孝維說，教育部這個月預告修正的《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》，確認了台大這次校長遴選委員會有法令效力的，台大校長遴選委員會本來就是法定單位。

對於教育部修該法，要求參加遴選的校長候選人，應主動揭露其是否是企業獨立董事部份，袁孝維說，參加校長遴選的候選人都是被推薦的，並非主動參選，她希望教育部能將此定義更清楚、能夠執行。

袁孝維說，教育部常務次長林騰蛟對媒體說，法不溯及既往，言下之意是該法修正後，管中閔案不受影響，但這根本就是常識，法本來就不溯及既往。

她對新教長吳茂昆今在行政院交接典禮上說的，管中閔案還有很多細節要了解，以及下週召開第二次跨部會小組會議，只要有結論，希望以一次性方法解決，也有話要說。袁孝維表示，台大校長遴選委員在遴選校長的整個程序，都是公開的，她希望教育部也能公開第二次跨部會小組委員名單和討論內容，。

袁孝維強調，前任教育部長潘文忠請辭時發表的公開信指，是台大校長遴選委員會在拖延管中閔案，「這指控，我們不能接受」。台大新任校長案已拖太久了，我們堅持大學自主，依法行政，也希望該案能趕快落幕。

(中時電子報)

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