中區萬春宮地磚破損 市府依路平標準改鋪瀝青完成

2018年04月19日 14:49 中時 陳世宗

中區有百年歷史的萬春宮香火鼎盛，廟前成功路及平等街口因早期城鄉風貌鋪設仿石材紅地磚，車輛長期碾壓後出現多處破損，加上抗滑力較差，恐造成機車打滑。考量安全且地磚維護不易，建設局協調萬春宮及附近的醫院、學校，進行路口地磚汰除、全面翻修恢復為瀝青混凝土路面，日前已完工。

建設局指出，萬春宮位於中區商圈中心，廟裡供奉的藍興媽祖已有300年歷史，廟宇和當地店家發展成非常緊密的商業活動。宮廟周邊的成功路沿線行經五權路、中華路、中華西路、繼光街等重要觀光夜市及商圈，以及與成功路交叉、連結台中公園和台中州廳的平等街，更因為宮廟文化興盛而成為繁忙的交通要道。

廟旁路口所設置的地磚已磨損不堪，雨後鋪面濕滑也造成騎士因抓地力不足而易打滑，近年發生多件行車事故。考量用路人安全，確有迫切改善需要；建設局著手規劃改善工程，投入經費110萬元，改善長度82公尺、面積820平方公尺。

建設局長黃玉霖表示，地方大小事，市府都很關心。雖然成功路及平等街口路修面積不大，但是「小細節、大學問」，市府比照路平專案標準，落實路面與側溝齊平、提昇標線抗滑能力、提昇AC品質及路面靜置養護等執行要領，全面翻修恢復為瀝青混凝土路面，讓地方安心、居民放心。

(中時 )