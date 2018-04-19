2018年04月19日 15:52 中時 王文吉

華山基金會台中B區市站長梁偉宇（右）向長年相助的雅心慈善會致謝。（王文吉攝）

台積電捐贈250顆愛心高麗菜給華山大雅站。（王文吉攝）

曾任日本料理師傅的71歲廖坤龍指導DIY泡菜撇步。（王文吉攝）

71歲廖坤龍曾在日本料理店擔任廚師，再度穿上日式廚衣充滿自信。（王文吉攝）

獨居長輩與育山幼兒園學童體驗手作泡菜樂趣。（王文吉攝）

廖坤龍親自示範翻拌高麗菜，直到變軟出水。（王文吉攝）

獨居長輩將台積電捐贈的愛心高麗菜，製成泡菜以延長賞味期限。（王文吉攝）

華山大雅站歡慶10周年 獨老偕幼童手作泡菜

華山基金會大雅天使站19日舉辦10周年慶祝活動，邀請育山幼兒園小朋友與獨居長輩一同切蛋糕慶生，回顧10年來獲無數團體、企業、善心人士及義工們相助，總計服務196位弱勢長輩，並由曾任日本料理師傅的71歲廖坤龍指導獨老及幼童們DIY泡菜，將台積電捐贈的250顆愛心高麗菜加工醃漬，延長賞味期限。

「鹽不要加太多！」穿日式廚衣的廖坤龍提醒學童加鹽不要太豪邁，接著他親自示範翻拌高麗菜，直到變軟出水。廖坤龍說，新鮮的高麗菜不耐放，透過醃漬做成泡菜，最長可冰存1個月左右，有原味、辣味、蒜味等變化，大部分是加醋增加酸度，有些人則用梅子汁替代。

20多位弱勢長輩也與孩童們體驗手作泡菜，並歡唱生日快樂歌，一同回顧華山10年服務點滴，平時沒有兒孫承歡膝下的他們，與小天使同樂，個個笑呵呵。華山基金會台中B區市站長梁偉宇表示，該會在全台服務近23000位弱勢長輩，每年舉辦春、秋季郊遊，讓弱勢長輩能外出踏青，提高人際互動，促進社會參與。

育山幼兒園董事長黃文俊表示，華山基金會除服務弱勢長者外，更進入校園做敬老宣導，並帶領孩童們到長輩家關懷，養成良好的品格教育，希望大家一起關懷社區的長輩。大雅區長林華彬說，大雅站還有55位弱勢長輩待認助，籲大眾月捐1250元，可幫助1位獨老溫飽。

(中時 )