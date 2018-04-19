齊人之福不是福！羅時豐「一夫二妻」被痛罵渣男

2018年04月19日 15:02 中時 林淑娟

方文琳飾演二房。（台視）

柯淑勤飾演的大房令人心疼。（台視）

台視新八點檔大戲《情·份》18日首播，男主角羅時豐一甩平時好男人的歌手形象，將劇中貪擁二妻當「夾心餅乾」的王永堂一角詮釋的入木三分，網友看得入戲，大罵劇中的王永堂是「渣男」、「爛男人」，羅時豐可說犧牲相當大。現實生活中愛妻、愛家出名的羅時豐則雲淡風輕回應：「沒辦法，永堂是有苦衷的，大家看戲不要太認真，繼續往後看就知道了！」

而飾演「有情無份」30年的二房方文琳，在劇中不吵不鬧決定放下、成全大房，也被網友戲稱此舉根本是以退為進的「高招」，方文琳笑說：「其實玉芳是真的累了想要放棄了，但如果劇本想把我寫成耍陰的我也願意演真正反派的第三者！」飾演大老婆的柯淑勤打趣回應：「所以我才會說她都來陰的，不會吵得才可怕！」

《情》劇首播全段收視最高點，落在麗淑(柯淑勤飾) 掛心未回家的永堂(羅時豐飾)，在陽台哭訴老公是她的天、若天崩了會活不下去，而3位子女則是在旁給予安慰，劇中哭得梨花帶淚的柯淑勤，將向來強勢的大老婆演得楚楚可憐又不失可愛，「以夫為天」真性情的萌個性，獲得網友一致推崇盛讚「癡情女子漢」，柯淑勤表示，在研究劇本上確實下了很多功夫：「要讓文字轉換成流暢情緒是很難的，尤其又是要帶點喜劇效果就更難。」

得知《情》劇受到女性觀眾青睞，她也特別表示感謝：「謝謝觀眾支持，不過這是靠大家一起努力的！」

(中時 )