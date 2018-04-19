查獲253公斤非法爆竹 與「淡水爆頭案」同款煙火

2018年04月19日 15:24 中時 王揚傑

中和警、消查獲大批非法爆竹。（王揚傑翻攝）

中和警、消查獲大批非法爆竹。（王揚傑翻攝）

新北市中和警分局今（19日）上午11時許獲報，中和區新興街、靠近四號公園某民宅內堆放大量爆竹煙火，警方轉報消防局前往查緝，當場查獲總重253.1公斤爆竹煙火、火藥量達125公斤，火藥量超標管制量25倍，其中還有3支高空煙火，與去年元旦淡水爆頭煙火案屬於同款煙火，消防局訊後將依違反爆竹煙火管理條例裁罰6萬至30萬元罰緩。

消防調查，26歲張姓男子無業，在新北市中和區新興街住家內堆放大量爆竹煙火，他辯稱，「友人欠他5萬元，用這批煙火抵債，已經放了1年多！」但消防人員對於他的說法持保留態度，因為煙火外觀、紙箱都相當新，未有灰塵。

消防人員當場查獲總重253.1公斤爆竹煙火、火藥量達125公斤，，火藥量超標管制量25倍，其中還有3支高空煙火，與去年元旦淡水爆頭煙火案屬於同款煙火。

據了解，去年元旦淡水發生一件施放高空煙火致死案件，32歲蔡姓男尺疑似在倒數跨年時施放高空煙火，卻不慎爆炸，蔡男臉部遭炸，頭顱破裂、腦漿溢出，警消獲報後趕抵，蔡男當場慘死。

消防局第七救災救護大隊呼籲，民眾應依消防局公告時間及地點施放附有合格標示的爆竹煙火，千萬不要以身試法，相關施放規定可至消防局網站查詢。

(中時 )