比跨年煙火還美！2018澎湖花火節活動懶人包

澎湖吉貝島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

澎湖是國外旅遊雜誌中台灣必去景點第一名，每年4月中至6月中迎來花火節點亮夜空，是台灣離島中最盛大、也最好玩的時候。身為一位熱愛海島嶼旅遊的你，今年當然不能錯過，以下Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家就教大家前往澎湖花火節的行程攻略～

1、玩澎湖花火節行程要規劃！煙火不是天天放

沒去過的朋友可能不清楚，事實上澎湖花火節的花火不是天天施放的，往年都是每週一與每週四會施放煙火，雖然今年的詳細內容目前還沒出爐，但2017年的花火節已經升格，除了台灣自己的煙火團隊外，也有來自國際的法國煙火團隊，兩隊輪流施放，也可想而知今年必將更盛大。

所以如果是週休二日的普通上班族，最佳的前往時間是週六出發、週二回來的四天三夜行程，只需要請假兩天，就可以安穩的參加澎湖花火節，或是週三出發、週六回來，這樣還可以多休息一天準備上班。當然也可以依照班表選擇時間，但要注意的是小編通常建議不要將禮拜一與禮拜四排定在出發或回來的時間，否則有很大的機會跟花火擦身而過、或是根本沒體力好好享受花火。

澎湖西瀛虹橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

2、玩什麼？來澎湖就是要瘋著玩

來澎湖晚上看花火，那早上要玩些什麼呢？基本上澎湖的玩法分為本島跟周邊的小島。如果喜歡玩水，那就是往北邊的北海跑，來到吉貝島與險礁島。吉貝島絕對是許多旅人前往澎湖的第一站。吉貝島的沙灘足以媲美歐洲般的亮麗。這裡有從香蕉船、水上摩托車、水上滑翔翼，甚至浮淺、水肺潛水，都應有盡有。第一次來到澎湖，吉貝島一定是你必需前往的景點，漫步在長長沙尾，來張經典合照，證明自己來過！

除了吉貝島之外，也可以來鮮為人知的險礁島。這個島嶼是座落在澎湖北端的迷你島嶼，雖然水上遊樂業者只有兩間，遊客上島人數更是控制在同時只能少於兩百人，也保留了天然的環境，少了吉貝的人潮，這裡更像是南半球的私人沙灘。

澎湖七美浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

想要選擇不用下水的陸地行程、船上行程，一般大家最常聽到的雙心石滬、跨海大橋、大菓葉柱狀玄武岩、天台山等等，都是澎湖知名的地上行程景點。或是可以選擇騎車環繞澎湖，把馬公本島、南島跳島觀光行程各分做一天來遊玩，都是很好的選擇。

時間：4/19~6/21

地點：馬公市觀音亭

節目活動時間：晚上8點開始 （開幕19:30開始）

花火施放時間：晚上9點 施放15分鐘 （開幕20分鐘）

官方網站：2018澎湖國際海上花火節（最新消息及異動依官網為主）

出發澎湖：布袋-馬公來回船票

2018澎湖花火節施放日期

4/19(四)、 4/23(一)、4/26(四)、 4/30(一)

5/03(四)、5/07(一)、5/10(四)、5/12(六)、 5/14(一)、5/17(四)、 5/21(一)、5/24(四)、 5/28(一)、5/31(四)

6/04(一)、6/07(四)、 6/11(一)、6/14(四)、 6/18(一)、6/21(四)

※本文由Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家提供※

(中時電子報)