比跨年煙火還美！2018澎湖花火節活動懶人包

愈夜愈美麗，澎湖國際海上花火節帶動觀光熱潮。（本報系資料照/陳可文攝）

友善列印
中時電子報
文／、編輯／
澎湖吉貝島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

澎湖是國外旅遊雜誌中台灣必去景點第一名，每年4月中至6月中迎來花火節點亮夜空，是台灣離島中最盛大、也最好玩的時候。身為一位熱愛海島嶼旅遊的你，今年當然不能錯過，以下Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家就教大家前往澎湖花火節的行程攻略～

1、玩澎湖花火節行程要規劃！煙火不是天天放

沒去過的朋友可能不清楚，事實上澎湖花火節的花火不是天天施放的，往年都是每週一與每週四會施放煙火，雖然今年的詳細內容目前還沒出爐，但2017年的花火節已經升格，除了台灣自己的煙火團隊外，也有來自國際的法國煙火團隊，兩隊輪流施放，也可想而知今年必將更盛大。

所以如果是週休二日的普通上班族，最佳的前往時間是週六出發、週二回來的四天三夜行程，只需要請假兩天，就可以安穩的參加澎湖花火節，或是週三出發、週六回來，這樣還可以多休息一天準備上班。當然也可以依照班表選擇時間，但要注意的是小編通常建議不要將禮拜一與禮拜四排定在出發或回來的時間，否則有很大的機會跟花火擦身而過、或是根本沒體力好好享受花火。

澎湖西瀛虹橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

2、玩什麼？來澎湖就是要瘋著玩

來澎湖晚上看花火，那早上要玩些什麼呢？基本上澎湖的玩法分為本島跟周邊的小島。如果喜歡玩水，那就是往北邊的北海跑，來到吉貝島與險礁島。吉貝島絕對是許多旅人前往澎湖的第一站。吉貝島的沙灘足以媲美歐洲般的亮麗。這裡有從香蕉船、水上摩托車、水上滑翔翼，甚至浮淺、水肺潛水，都應有盡有。第一次來到澎湖，吉貝島一定是你必需前往的景點，漫步在長長沙尾，來張經典合照，證明自己來過！

除了吉貝島之外，也可以來鮮為人知的險礁島。這個島嶼是座落在澎湖北端的迷你島嶼，雖然水上遊樂業者只有兩間，遊客上島人數更是控制在同時只能少於兩百人，也保留了天然的環境，少了吉貝的人潮，這裡更像是南半球的私人沙灘。

澎湖七美浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

想要選擇不用下水的陸地行程、船上行程，一般大家最常聽到的雙心石滬、跨海大橋、大菓葉柱狀玄武岩、天台山等等，都是澎湖知名的地上行程景點。或是可以選擇騎車環繞澎湖，把馬公本島、南島跳島觀光行程各分做一天來遊玩，都是很好的選擇。

時間：4/19~6/21

地點：馬公市觀音亭

節目活動時間：晚上8點開始 （開幕19:30開始）

花火施放時間：晚上9點 施放15分鐘 （開幕20分鐘）

官方網站：2018澎湖國際海上花火節（最新消息及異動依官網為主）

出發澎湖：布袋-馬公來回船票

2018澎湖花火節施放日期

4/19(四)、 4/23(一)、4/26(四)、 4/30(一)

5/03(四)、5/07(一)、5/10(四)、5/12(六)、 5/14(一)、5/17(四)、 5/21(一)、5/24(四)、 5/28(一)、5/31(四)

6/04(一)、6/07(四)、 6/11(一)、6/14(四)、 6/18(一)、6/21(四)

※本文由Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家提供※

(中時電子報)

文章來源：看更多 澎湖花火節活動懶人包

不只看花火節！20個澎湖必訪景點 隱藏「外星人的涼亭」
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
高雄旅展明登場 遠東航空澎湖3天… 「第一鮪」驚喜現身！東港籍漁船…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。