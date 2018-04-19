台北市電動機車5月起免收停車費 將實施2年

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為改善空汙問題，不少民眾選擇改騎電動機車，截至今年2月底，北市領牌電動機車數已有1.4萬輛，北市祭出停車優惠，5月1日起不論停放在路邊停車格或路外停車場，電動機車均可享免費優惠，預計推動2年再檢討成效。

北市停管處營運科長鄭麗淑說，今年初北市電動機車領牌數已達1萬4304輛，為響應節能減碳，北市推出電動機車停車優惠，目前路邊收費機車格約1.1萬格，加上路外停車場共計約2萬格，5月1日起一率免費停車，民眾不需先行登記，會由收費單位直接判別。

為方便統計路邊停車數據，避免造成開單人員作業困擾，民眾將電動機車停放在路邊停車格時，仍會收到「0元繳費單」。至於停放在路外停車場，進場時仍需抽取票卡，離場前可持電動機車行照到管理室辦理免費優惠；交通局也提醒，若民眾被誤收費，可與停管處聯絡辦理銷單。

不過，外界質疑免費優惠不限時間，恐發生電動機車占用停車格問題。對此鄭麗淑強調，全市電動機車僅1.4萬輛，路邊有20多萬格停車格，只有1萬多格有收費，應不會有太嚴重的佔用問題，至於路外停車場部分，每天都會去巡場，若真有相關爭議，2年實施屆滿後會再檢討。

另外，為鼓勵民眾使用大眾運輸工具，北市將每周五訂為「綠色運輸日」，分別在12處擺設攤位，提供騎單車的市民免費咖啡和點心，讓周邊YouBike使用率提升了7％，今年將攤位增加到15處，4月起每攤位提供35個環保杯，給領取咖啡的民眾使用，為響應環保，5月起民眾需自備環保杯。

(中時 )

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