女記者遭次長性騷擾 朝日電視台向財務省表達抗議

2018年04月19日 15:49 中時 黃菁菁

日本財務省事務次官福田淳一出言性騷擾女記者，被週刊拿出現場錄音爆料後被迫辭職，但對性騷行為卻死不認帳。該女記者所屬的朝日電視台19日召開緊急記者會，決定正式向財務省抗議。此事使日本政壇嘩然，在野黨點名財務大臣麻生太郎應為先後兩員大將捲入醜聞下台。

福田被《週刊新潮》爆料性騷擾後於18日請辭，但仍否認有相關行為。朝日電視台19日凌晨緊急召開記者會，指被性騷擾的是該台女記者，在網上流傳的錄音是女記者為自保當場錄的。

朝日電視台董事報導局長篠塚浩表示，「福田發表辭職的記者會上，還否認性騷擾行為，但他對本台員工做出性騷擾行為是事實。」「針對福田再三做出傷害本台員工的行為，及其事發後的對應，本台預定正式向財務省抗議。」

朝日電視台指出，該女記者自約1年半前起，多次為了採訪而與福田1對1餐敘，福田每次都有性騷擾的發言，她為了保護自己才開始錄音。今年4月福田主動邀吃飯，當時又有性騷擾的發言，女記者便從中途開始錄音。

女記者事後向上司報告此事，並詢問是否該報導，上司的判斷卻是，「惟恐受到二度傷害，報導有困難」。該女記者認為，財務事務次官在社會上責任重大，若沒將他的不當行為揭露出來，今後還會有更多人受害，故主動聯絡週刊接受採訪

朝日電視台對此表示，「有關當初沒有適當對應一事深刻反省。」「但該記者將採訪時取得的情報交給第三者，從媒體的立場上來看是不適當的。」

週刊報導並公開錄音帶後，財務省竟說錄音中只聽到一方的聲音，福田本人也否認，並呼籲女記者出來指證。直到朝日出來開記者會，福田仍狡辯說錄音只是一部分，若聽全部便可知道沒有性騷擾的意圖。

這名女記者表示，「相當遺憾，將要求財務省持續調查至事實水落石出為止。由衷希望這個社會能成為讓所有女性都能容易工作的社會。」

(中時 )