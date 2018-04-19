無腎臟女不向命運低頭 挑戰2018倫敦馬拉松

2018年04月19日 15:28 中時電子報 黃邱倫

現年34歲的華倫(Maddy Warren)，是一位沒有腎臟，每天必須透析治療7小時的英國女子，但她不向命運低頭，而且熱愛生命，打算在本周末挑戰2018年倫敦馬拉松，此舉引起了外界極度重視，也證明了人類挑戰極限的無盡潛能。

熱愛生命的華倫，喜歡跳傘、滑雪、登山等運動。(摘自華倫推特)

根據英國《鏡報》報導，華倫在13歲的時候被發現患有局灶節段性腎小球硬化症（focal segmental glomerulosclerosis、FSGS、局灶節段性腎絲球硬化症），這種疾病對於華倫的腎臟鑿成嚴重傷害，一開始是眼睛腫脹、噁心、頭痛，同時也不斷損害著她的身體，導致無時無刻都處在極度疲憊的狀態。

儘管身體病痛導致華倫非常衰弱，每天晚上都要利用透析治療7小時來維持生命，但她依舊是一位熱愛運動的女孩子，從她的推特上可以看到她喜愛滑雪、跳傘、騎馬、登山與跑步，還養著一隻漂亮的貓咪，如今她決定參加倫敦馬拉松，成為賽會有史以來第一位必須每天透析治療的跑者。

華倫表示，「患病後剛開始用類固醇治療，但免疫系統開始攻擊我的腎臟，18個月後兩個腎臟衰竭，進而被割除掉，只能用透析治療來維持生命，雖然父親捐了一個腎臟給我，但疾病復發，浪費了父親捐贈的腎臟，住院6個月期間兩度差點死於內出血，即便現在我必須每天倚賴透析治療，但我不會向命運低頭，反倒是更熱愛生命。」

華倫說，「父親去年以70歲之齡參加了倫敦馬拉松，鼓勵了我，因此報名參加今年比賽，我的家人與朋友屆時都會到場為我加油打氣。」

(中時電子報)