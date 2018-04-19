7個常見壞習慣 搞砸你的咖啡風味！

咖咖行家說，要喝對咖啡得先避開7種壞習慣。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

喝咖啡已成為台灣人的日常風景，如何泡出好的咖啡或喝對咖啡，其實是有秘訣和學問的。倫敦咖啡新創公司Pact Coffee咖啡長科比說，要喝對咖啡，你得先避開7種壞習慣。

《Business Insider》報導，科比（Will Corby）已在咖啡產業歷練12年，曾獲全球咖啡師殊榮也當過比賽評審，甚至自己開過咖啡店，他可說是深諳咖啡產業的行家。柯比指出，為了要喝杯好咖啡，你得確認自己已擺脫了7種壞習慣。

1．買咖啡就像是播購蔬菜或麵包

咖啡不該如玉米片、乾豆，被當作是可以長時期儲存的食物。最主要的關鍵是，它必須新鮮處理及即時飲用，要將它當作是蔬菜或麵包，千萬不能久放。

2．保存超過一個月

柯比說，一般咖啡包裝是250公克，可以煮出13-15杯咖啡，如果每天喝上一杯，大約2星期就喝完了。研磨後，最久可喝上一個月，但品質會隨時間而下滑，過了一個月後，喝起來就不新鮮了。如果咖啡已開袋，會讓香氣逸散，讓咖啡失去風味。

3．每次研磨顆粒大小不一

如果研磨顆粒過小，會讓咖啡原來風味變得更苦，反之，顆粒過大會使啡咖變酸，而若顆粒大小不一，喝起咖啡就會有澀味。科比認為，研磨咖啡豆得依煮法量身打造，才能煮出理想風味。

4．煮不到4分鐘

英國人煮咖啡多用咖啡濾壓壺，但煮咖啡需要從容。科比說，如果研磨大小完美，以煮4分鐘最為理想，然後再慢慢地用濾壓壼把咖啡粉推向壼底。

5．不立刻倒出煮好的所有咖啡

好不容易煮好的咖啡全部倒出來似乎很奢侈，但沒喝完的咖啡還是得趁早裝進另一個容器。他解釋說，咖啡在瀘壓壼裡不能一直煮，得直接煮新一壼咖啡。

6．使用不乾淨的瀘壓壼

民眾自己在家煮咖啡，經常沒將瀘壓壼處理乾淨，就直接另煮一壼咖啡。科比強調，瀘壼器清理乾淨很重要，不然會出現壞味道。

7．加入不必要的的牛奶和糖

一般咖啡店不會排斥客人用牛奶和糖，柯比解釋，糖可平衡過度烘焙的苦，牛奶則有助隱藏爛咖啡的味道。試想如果用了厲害烘焙師的豆子，加牛奶和糖豈非多此一舉。

(中時電子報)

文章來源：The 9 mistakes people make when buying, ordering, and drinking coffee — and what to do instead

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