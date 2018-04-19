籃球》BE HEROES經典再現賽 球星陣容超豪華

2018年04月19日 15:32 中時電子報 黃及人

去年曾創開賣秒殺6000張門票的BE HEROES經典傳承賽，今年再次升級推出「BE HEROES經典再現籃球賽」，將於5月20日在彰化體育館隆重登場，陣容也屬史上最豪華，歡迎球迷明天中午12點到全台ibon搶購！

黃金世代隊陣容包含陳信安、田壘、林志傑、楊敬敏、陳世念、呂政儒、吳岱豪、周士淵、周儀翔、洪志善、曾文鼎與劉錚；未來之星隊則有陳盈駿、胡瓏貿、林庭謙、吳永盛、李愷諺、范士恩、陳冠全、曾祥鈞、黃泓瀚、黃聰翰、蘇益晉與簡祐哲。

目前還在積極拚戰中國CBA總冠軍賽的「野獸」林志傑，也特地錄製短片表示，「我很期待能夠再跟小老弟們一起打球！」楊敬敏也在記者會現場嗆聲，「我想這場比賽我們贏球大致上毫無問題，唯一的弱點應該是壘哥的傷勢吧。」

原來是「少俠」田壘19日左腳穿著保護靴現身，他說：「因為醫生建議我動刀移除左踝骨刺與縫合韌帶，目前恢復狀況還可以，至於比賽當天能否上場，我只能說盡量，假如到時候不能跑，我就站在原地，或用最真誠的心替隊友加油。」

去年入選中華男籃培訓隊的輔大中鋒曾祥鈞，則在記者會上要求「學長」手下留情，曾文鼎隨即建議，「祥鈞應該要以裕隆中鋒李德威為榜樣！」陳世念也馬上補刀，「其實德威有打給我，但我說他最近網路爆紅，所以拒絕了。」

這次更在中場休息時間安排「中華職籃世代3on3」，將由李雲翔跟陳志忠、周俊三組隊，對決顏行書、許智超與周泓諭，讓新舊球迷可以一睹這些昔日中華職籃球星的場上風采。

(中時電子報)