竹東文創藝術村桐花藝術牆 成打卡新寵

2018年04月19日 16:21 中時 陳育賢

新竹縣竹東文創藝術園區內近日完成的「桐花藝術牆」，已成桐花藝術打卡新祕境，還有新人前來取景拍攝婚紗照。（陳育賢攝）

新竹縣竹東文創藝術園區內近日完成的「桐花藝術牆」，已成桐花藝術打卡新祕境。（陳育賢攝）

雪白桐花季即將報到！新竹縣政府特別邀請義大利籍插畫家Stefano（朱米傑）與台籍妻子朱耀紅，為即將登場的「花見台三線2018新竹縣客家桐花祭」活動於竹東文創藝術園區打造「桐花藝術牆」，已成桐花藝術打卡祕境。

縣長邱鏡淳表示，為了讓藝術創作能夠延續，此次桐花祭特別邀請在新埔天穿日活動中創作狗年「就柿旺」花燈而大受歡迎的Stefano賢伉儷，pk新竹在地的藝術團隊「藝起玩美術」小草老師邱芷萱及老虎哥哥葉展安，共同在竹東文創藝術園區打造「桐花藝術牆」，創造結合藝術創作的桐花祕境。

邱鏡淳19日也特別為桐花藝術牆的桐花鐘，畫上10點鐘的時針與分針，象徵桐花祭十全十美。

縣府表示，竹東動漫園區在不斷注入新的創意及藝術創作，逐漸成臉書、IG及網紅打卡的新景點，縣府不斷充實、活化竹東動漫園區各項設施，提升整體藝術創作水平。

同時也非常感謝藝術工作者共襄盛舉，讓竹東動漫園區牆面、街景的獨特風格逐漸形成，藝術牆畫上10點10分的桐花時鐘，象徵客庄浪漫、十全十美意涵，竹東動漫園區搭配即將到來的客家桐花祭、以及竹東親水公園，搭配內灣一線九驛，相信會成為觀光遊憩的新聚點，歡迎大家來作客。

文化局長張宜真表示，為了讓桐花祭活動注入多元的藝術表現，此次特別邀請在地藝術家加上義大利藝術家激盪不同的火花，預期將創造另1個打卡新景點。

朱米傑夫婦表示，彩繪牆面的創作理念是結合竹東火車站的意象，將盛開的朵朵桐花放進畫面中，結合竹東當地的人文景觀，把竹東鎮早期街上的可見的人力輕便車造型也融入設計。

作品上還有新竹縣觀光代言人皮皮獅，以及縣鳥5色鳥，而拿在手上的桐花中心的花蕊像是時鐘的時針意味著火車的時刻，和桐花在每年同1個時期綻開的時間意義。

邱芷萱及葉展安則發揮創意將作品呈現在竹東文創藝術園區的牆面上，各種小動物的圍繞著桐花和大家玩著捉迷藏，還有桐花裝置藝術散置園區內，各式各樣不同的彩繪牆面和小驚喜等著大家來發現。

(中時 )