裝備新武器 美朱瓦特號2019首射飛彈

美國「朱瓦特」號驅逐艦2016年12月8日航向聖地牙哥母港的畫面。（美國海軍）

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中時電子報

美國海軍研發人員正設法擴大第一艘導彈隱形驅逐艦「朱瓦特」號（USS Zumwalt，DDG-1000）的任務範圍，探索它所能發射的新武器，並打算在2019年首度試射飛彈。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網報導，「朱瓦特」號明年將從Mk 57垂直發射系統首度試射改良型海麻雀（Evolved Sea Sparrow Missile，ESSM）飛彈，以及標準2型（SM-2）飛彈，而這都是戰鬥啟動流程的一部分。

為了因應技術先進的敵軍，美國海軍正探索「朱瓦特」號能安裝哪些新武器。美國海軍官員說，為了讓這艘引擎驅逐艦2020年如期發揮戰力，它正在聖地牙哥練武。此外，它的先進整合動力系統、全艦電腦化環境，還有多功能、三維立體式搜索SPY-3雷達與聲納系統都藉這流程不斷改進。

目前美國軍艦甲板上的5吋砲只能攻擊約8-10英里（13-16公里）的目標，而「朱瓦特」號先進艦炮系統的射程卻超過3倍，可對目標發動超視距攻擊。

原本美國海軍打算讓它發射「長程陸攻彈」（Long Range Land-Attack Projectile，LRLAP），可是如今基於費用等因素考量，正探索不同的選項。目前他們所評估的，有標準6型（SM-6）飛彈。

SM-6有主動尋標器，能發出快如光速的電磁訊號，接著分析回訊，以判斷來襲目標的形狀、大小，速度或組態。一旦它得知威脅的速度與飛行時間，就能靠電腦演算出它確切的距離。而SM-6藉由軟體升級，已內建相關技術，毋需靠艦上反射裝置傳達由目標上彈回的信號，因此能在海上更有效地打擊機動或移動目標。

此外，它還能發射垂直發射反潛火箭彈（ASROC）。這款火箭彈長16英尺（近5米），直徑14英吋（近36公分），可以在極高速下，靠感測器在水中精準地發射向敵方潛艇發射魚雷。

(中時電子報)

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文章來源：The Navy's Stealthy USS Zumwalt Will Fire its First Missile Next Year

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