淫窟赫見75歲「翁」級嫖客 調查員肅然起敬

2018年04月19日 15:47 中時 徐養齡

負責顧門的林姓男子被幹員壓制在地。（徐養齡翻攝）

蔡姓女子在榮光路經營私娼寮，抽取高額肉金，平常開保時捷名車代步。（徐養齡攝）

市調站在私娼寮查扣帳冊、手機等證物。（徐養齡攝）

新竹縣榮光路私娼寮春風吹又生，市調站18日會同縣市警局，破獲以蔡姓媽媽桑為首的私娼寮，查獲賣淫女子及嫖客各4人，其中1名嫖客還是名75歲的老翁，雖年事已高仍「性」致不減，被依《社維法》裁罰。

市調站指出，湖口榮光路私娼寮去年遭縣府大動作拆除後一度銷聲匿跡，但有業者為了龐大情色商機，仍悄悄在周邊民宅內暗中開業賣淫，賣淫女子多半外逃逸越南籍外勞。

去年2月1名來台打工的越南籍女子疑似遭人蛇集團出賣個資，剛抵台就遭仲介強行載到私娼寮賣淫，扣留護照強逼賣淫，女子暗中拿手機拍下房間外觀向教會求助，市調站獲報後會同新竹縣、市警方展開搜救，女子最後獲釋離境。

調查站幹員掌握當時控制該名女子的賣淫集團，其首腦為當地赫赫有名的蔡姓女業者，旗下小弟、小姐眾多，18日大陣仗前往搜查，逮捕蔡女等7人，並起出帳冊、手機等證物，旗下小姐每次肉金1300至1500元，蔡女圖利7、800元，開保時捷名車代步並住豪宅。

值得一提的是，警、調人員偵辦時，突破5道鐵門及木門才進入淫窟，赫然發現其中1名嫖客已高齡75歲，當下面露愧色，直說「不要告訴我家人」，不少幹員得知老人家如此高齡竟還老當益壯，不禁肅然起敬，自嘆不如。

(中時 )