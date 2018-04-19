女大生誤設導航　嚇哭快速道路上

2018年04月19日 15:58 中時 黃國峰

一名20歲張姓女大生，日前深夜根據導航騎機車誤闖74號快速道路，驚覺身邊怎麼都是汽車，慌張得不知如何是好，急電警察請求協助，員警在往烏日方向3K處發現她，女大生見警到來緊繃情緒頓時化為淚水，哭花了臉，警方立即以巡邏車護送張女回派出所，結束這場誤上快速道路驚魂記。

女大生深夜根據導航騎機車誤闖74號快速道路，迷路哭花了臉。

家住大里的20歲張姓女大生，日前與友人相約到逢甲夜市逛街兼慶生，因為不熟悉路徑，於是開啟手機導航軟體指路，沒想到一路騎上中彰快速道路，發現只有她一部機車，身旁都是汽車一輛輛呼嘯而過，這才發覺走錯了，嚇得趕緊打電話求助警方，警方請她待在路邊護欄安全處，等待員警救援。

中市警局第四分局南屯派出所副所長邱量虔、警員蕭堅志據報趕抵現場，張姓女大生見警方來到，緊繃的情緒立即釋放，當場哭得像淚人兒般，邊哭邊說嚇壞了，警方召來拖吊車將她的機車運回所內，以警車載女大生回所內，並通知友人來派出所陪同返家，結束了這場誤上快速道路驚魂記。

南屯派出所所長楊錫洲表示，導航系統內有公車、單車、行人等設定選項，張女誤設汽車模式才被導往快速道路，呼籲各位駕駛人，在出發前就應先設定好正確的交通工具，使用導航系統也應注意並遵守相關標誌，提高警覺，才不會發生危險。

(中時 )