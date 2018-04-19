敘利亞亂局！美軍警告IS恐捲土重來

庫德族人民保護部隊是敘利亞民主軍的其中一支，被視為美國在敘利亞的代理人。也是美軍打擊IS最依賴的武裝部隊。(圖/美聯社)

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中時電子報

敘利亞遭受美英法聯軍轟炸以後，境內恐怕一團亂。就在這時候，美國國防部官員卻說，過去敘利亞政府軍和支持敘利亞的俄羅斯軍隊雖然從伊斯蘭國(IS)手中奪回不少失地，但是現在卻控制不了其中有些地區蠢蠢欲動的恐怖份子。美軍嚴重警告說，IS在敘利亞的部分地區恐怕有捲土重來的趨勢。

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根據新加坡《海峽時報》(The Straits Times)引述法新社報導，美國主導打擊IS聯盟發言人狄龍(Ryan Dillon)說，敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)及其盟友俄羅斯，恐怕無法好好控制從IS手中收復的失地。我們注意到，在幼發拉底河以西的地方，IS恐怖勢力有開始復甦的跡象，令人相當擔憂。

2015年9月，俄軍應敘利亞政府邀請，進入敘利亞境內協助打擊極端組織IS，直到去年年底，俄羅斯才宣布從敘利亞部分撤軍。

美國主導的多國聯盟近日打擊IS也不甚順利，主要受到阿夫林(Afrin)戰事的影響。因為不少庫爾德族武裝人員為了支援阿夫林戰事，紛紛轉赴當地，退出了打擊IS的軍事行動。狄龍也坦承自此之後，美軍主導的打擊IS行動就陷入了停滯。

新華社報導說，美國今年1月透露，美軍主導的多國聯盟和敘利亞民主軍共同打造一支敘利亞邊境安全部隊，這支武裝部隊的規模大約有3萬人。

(中時電子報)

文章來源：Pentagon warns of ISIS resurgence in regime areas of Syria

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