和醫師一起打太極 70歲婦意外發現心律不整

台中榮總心臟血管中心醫師李政鴻（左）向邱姓婦人（右）解釋她昔日心房中膈缺損手術疤痕造成右心房電路系統秀逗，才會心律不整。（馮惠宜攝）

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台中榮總心臟血管中心斥資改造後重新啟用，醫療團隊陣容更堅強龐大，台中榮總院長許惠恒（前排左三）指出該院心臟血管中心心導管檢查每年超過3千例。（馮惠宜攝）
台中榮總心臟血管中心斥資改造後19日盛大揭牌啟用。（馮惠宜攝）

有醫師的朋友真好！台中70歲邱姓婦人38年前因心房中膈缺損開刀，最近一年每次到溪頭爬山就感覺喘，早上打太極拳的朋友中有開業醫師，聽聞邱婦打拳時不會喘、爬山就喘，搭手量脈搏發現她心律不整，催她就醫才發現昔日右心房手術疤痕造成她心臟亂跳，透過高密度3維立體標測系統定位進行心房燒灼術，才解除婦人心臟衰竭的危機。

因應心管疾病患者逐漸增多，台中榮總將原有的三間心導管室改裝擴建為四間心導管室，19日盛大舉辦啟用典禮，新的心臟血管中心設備新穎，包括針對血管鈣化嚴重進行汽球擴張術可用的冠狀動脈旋轉研磨系統，以及三度心臟電生理立體標測導引系統、光學同調電腦斷層掃描儀，皆為複雜型心血管疾病介入治療的利器。

三月底才在台中榮總接受治療的邱姓婦人也現身說法，她說自己一年來每次到溪頭爬山走到大學池就喘個不停，注重保養的她晨起打太極拳和一同運動的開業醫師提及，自己打拳時不喘、爬山就喘，這位醫師一測她的脈搏發現心律不整，經轉診到台中榮總就醫證實是非典型的心房撲動（亂跳）。

台中榮總心臟血管中心醫師李政鴻指出，由於患者30多年前曾做過心房中膈缺損手術，在計畫進行心房燒灼術時，就懷疑是昔日手術疤痕造成心臟電路系統迴路問題，才會心臟亂跳，透過高密度三維立體標測定位系統精準快速的將問題迴路修正為正常節律。

邱婦回憶手術過程，直說，這種介入治療很快就完成，她前後住院三天就出院，她希望休養後趕快再到溪頭踏青爬山。

(中時 )

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