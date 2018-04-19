上班族夢幻工作 網紅、廚師擠進前5

2018年04月19日 16:00 工商 劉馥瑜

1111人力銀行今（19）公布最新調查，上班族心目中夢幻工作除了「公務員」、「工程師」外，當前網路世代、社群媒體當道應運而生的「部落格／網紅」，也首次進入排行排中，排名第三。而近期米其林餐廳摘星風潮火熱，「主廚」也首次擠進上班族夢幻工作前五名！

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，近年「網紅經濟」在全球竄紅，藉由IG、FB、YouTube，無論是創作型的影音內容，或是導購型的影音，都打破了傳統廣告高成本、大製作的框架，小人物不但可以PK大明星，還能以網路流量創造高收益。

1111引述《富比世》統計指出，2017年YouTube上收入最高的十位網紅直播主，年收入就超過1,000萬美元，用戶訂閱數多在1,000～2,000萬；不僅收入高，排行榜前十的直播主，都是90後年輕世代，最小的年僅6歲，年收入就超過1,100萬美元，換算台幣超過3.2億，無怪乎吸引許多上班族心嚮往之。

據1111調查，上班族夢幻工作以公務員(24.98%)拔得頭籌，其次是予人高薪印象的科技新貴工程師(16.83%)，第三是部落客/網紅(15.67%)，第四是民宿老闆(14.68%)，第五是主廚(13.79%)。進一步交叉分析，男性夢幻工作第一名是工程師，女性是公務員。

據調查，上班族票選夢幻工作的原因，以符合興趣嗜好(63.12%)為主，其次是薪水/收入高(41.00%)、擁有相關專長(32.23%)，再者是具專業性(27.66%)與工作穩定(24.89%)。

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