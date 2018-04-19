NBA》罹患腎臟病知名球星莫寧與艾略特

2018年04月19日 16:13 中時電子報 黃邱倫

34歲英國女子華倫罹患FSGS(局灶節段性腎小球硬化症)導致雙腎臟衰竭而摘除掉，但熱愛生命的她決定挑戰本周末的倫敦馬拉松。其實NBA也有兩位罹患FSGS的知名球星，分別是已退役的馬刺球員艾略特(Sean Michael Elliott)與「晨星」莫寧(Alonzo Mourning)。

馬刺球星艾略特因罹患FSGS腎臟病而退役。(美聯社)

FSGS是是小孩和青少年腎病綜合徵的原因，以及成年人腎功能衰竭的重要原因。在小孩及一些成人，FSGS患者呈現為腎病症候群，其特點是水腫(與體重增加有關)，低白蛋白血症(低血清白蛋白，血液中的一種蛋白質)，高血脂症(Hyperlipidemia)及高血壓(血壓增高)，在成人中它也可能表現為腎功能衰竭，蛋白尿，及不完全的腎病症候群。

艾略特在1989年選秀探花身分加盟馬刺，1993年轉戰活塞打了一季之後又重返聖安東尼，1999年與「海軍上將」羅賓森、鄧肯聯手奪得NBA總冠軍，但在拿下總冠軍不久後就發覺罹患FSGS疾病，接受哥哥捐贈換腎之後，2000年復出，成為NBA史上第一位腎臟移植手術後回到球場上的球員，但該季只打了19場比賽，2001年球季結束後退休，2005年3月6日他身穿的32號球衣永遠掛在AT&T球場上空。

莫寧在1992年選秀會上獲得榜眼殊榮，17年職業生涯打過黃蜂、熱火和籃網，2000年雪梨奧運幫助美國隊摘下金牌，2006年率領熱火拿下NBA總冠軍。2003年莫寧得知自己患有FSGS疾病，短暫離開球場1季，隔年在眾人驚奇中復出，沒有被疾病擊倒的他，反而以堅忍不拔的意志持續在球場上奮戰，「俠客」歐尼爾稱讚莫寧是「鐵漢」。

除了艾略特與莫寧外，罹患FSGS疾病的運動員還有知名健美選手惠勒((Flex Wheeler)、美國職業足球員希姆斯(Clyde Simms)，以及美國喜劇演員柯爾曼(Gary Coleman)。

(中時電子報)