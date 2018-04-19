《西方極樂園》第2季細節 藏在微型網站遊戲中

2018年04月19日 16:16 中時 潘鈺楨

虛擬實境遊戲。（HBO提供）

《西方極樂園》（WESTWORLD）第2季即將上映，HBO Asia（#HBOAsia）將於本月在亞洲推出一系列（#Westworld）線上、實體，及虛擬實境活動，亞洲粉絲們能夠透過《西方極樂園》微型網站的迷宮遊戲體驗到全球備受矚目第2季（#HBOAsiaWWS2）的相關細節與訊息，並享受身歷其境的感覺，同時透過虛擬實境體驗造訪劇中主要場景甜水鎮（Sweetwater）。而亞洲有7個地區的幸運粉絲們將有機會獲得參與《西方極樂園》第2季第1集獨家搶先首映會的資格。

《西方極樂園》全新第2季將在4月23日（一）上午9點於HBO和HBO HD頻道獨家與美國同步首播，當日晚間10點再次播出，每星期同一時間播出一集。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

粉絲可以透過《西方極樂園》微型網站（http://hboasia.com/HBO/shows/westworld）探索更多有關本劇的資訊。「迷宮」的象徵意義貫穿了劇中各個角色及故事線，而迷宮標誌也頻繁地出現在樂園裡。即日起至6月25日，所有迷宮遊戲的參賽者都需要將球引導至迷宮的中心，遊戲中會有12層關卡，難度隨著等級增加而上升，也會有排行榜紀錄參賽者的所有成績，最高分的前10名參加者將有機會贏得《西方極樂園》獨家的周邊產品及獎品。詳情請參閱條款及條件。

另外WW VR e-invite templateHBO Asia 將於亞洲舉辦《西方極樂園》真實體驗活動，包括透過虛擬實境帶您親臨甜水鎮。此活動僅於馬來西亞和新加坡舉辦，粉絲們可以透過虛擬實境體驗至《西方極樂園》劇中園區參觀。其體驗直接從美國帶入到亞洲，粉絲們將能至《西方極樂園》劇中的甜水鎮參觀，並彷彿置身真實場景。（※ 此活動參加者須年滿21歲）

此次的《西方極樂園》真實體驗活動也包括其他一系列以《西方極樂園》為主題的虛擬活動，像是騎鬥牛機、套圈圈、影片區，以及其他活動。

(中時 )