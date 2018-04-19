車手頭子2月詐領1800萬 被依170個詐欺罪重判10年

29歲男子廖俊傑是「假檢警」詐騙集團的車手頭子，被法院依170詐欺罪重判十年。圖為車手盜領贓款資料照，與本案無關。（程炳璋翻攝）

友善列印
中時

29歲男子廖俊傑，參與「假檢警」詐騙集團，擔任取款「車手頭」，指揮車手領款及彙整贓款上交，短短兩個多月參與犯下170案，領取詐騙不法所得1879萬多元，案經最高法院審結，19日駁回廖的上訴，依170個加重詐欺罪，判廖應執行10年有期徒刑定讞。

判決指出，匿稱「泛舟哥」的廖俊傑，明知郭凱鎰為首，與真實姓名年籍不詳綽號「西哥」、任培榕、莊煥達、黃政文、楊嘉仁、王聖傑、方羿蓁及其他不詳成員共組詐欺集團，並在「微信」通訊軟體設立名為「十香軟精散」及「老爺辦公室」的群組進行詐欺分工。

警方查緝魏姓男子3人等車手集團，在車內起獲549張千元大鈔約54．9萬、存簿、金融卡等贓證物，員警當場數算「成果」人贓俱獲。（張妍溱翻攝）

廖加入後，負責蒐集人頭帳戶供詐欺集團機房使用，及指示黃政文、楊嘉仁、王聖傑等「車手」，負責提領贓款、彙整詐欺所得款項以轉交詐欺集團上手等工作。2015年10月至12月間，這個詐欺集團先後以假檢警等詐騙手法，詐騙170位被害人，再由「車手頭」廖俊傑指示「車手」提領贓款彙整後，再轉交上手，他可取得詐騙所得款項百分之2的報酬。

一審以廖正值青年，卻不思正途賺取所需，貪圖不法利益參與詐欺集團，負責指揮車手領款及彙整贓款上交，將他依170個加重詐欺罪判刑，合併執行10年徒刑，廖不服上訴被駁回，再上訴三審，19日為最高法院判決駁回，全案確定。

(中時 )

車上299包毒咖啡 駕駛：車子是… 七七行館地靈人傑？藏放北投石吸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。