車手頭子2月詐領1800萬 被依170個詐欺罪重判10年

2018年04月19日 16:50 中時 王己由

29歲男子廖俊傑，參與「假檢警」詐騙集團，擔任取款「車手頭」，指揮車手領款及彙整贓款上交，短短兩個多月參與犯下170案，領取詐騙不法所得1879萬多元，案經最高法院審結，19日駁回廖的上訴，依170個加重詐欺罪，判廖應執行10年有期徒刑定讞。

判決指出，匿稱「泛舟哥」的廖俊傑，明知郭凱鎰為首，與真實姓名年籍不詳綽號「西哥」、任培榕、莊煥達、黃政文、楊嘉仁、王聖傑、方羿蓁及其他不詳成員共組詐欺集團，並在「微信」通訊軟體設立名為「十香軟精散」及「老爺辦公室」的群組進行詐欺分工。

警方查緝魏姓男子3人等車手集團，在車內起獲549張千元大鈔約54．9萬、存簿、金融卡等贓證物，員警當場數算「成果」人贓俱獲。（張妍溱翻攝）

廖加入後，負責蒐集人頭帳戶供詐欺集團機房使用，及指示黃政文、楊嘉仁、王聖傑等「車手」，負責提領贓款、彙整詐欺所得款項以轉交詐欺集團上手等工作。2015年10月至12月間，這個詐欺集團先後以假檢警等詐騙手法，詐騙170位被害人，再由「車手頭」廖俊傑指示「車手」提領贓款彙整後，再轉交上手，他可取得詐騙所得款項百分之2的報酬。

一審以廖正值青年，卻不思正途賺取所需，貪圖不法利益參與詐欺集團，負責指揮車手領款及彙整贓款上交，將他依170個加重詐欺罪判刑，合併執行10年徒刑，廖不服上訴被駁回，再上訴三審，19日為最高法院判決駁回，全案確定。

(中時 )