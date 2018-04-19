同志朋友走上偽婚之路 周美玲不捨

2018年04月19日 16:45 中時 李欣恬

金鐘影后王琄（前排中）、楊麗音（前排右）在劇中飾演母親，更能理解婚姻平權溝通過程中的過程。（故事工廠提供）

同性婚姻在台尚未合法，中選會又剛通過反同公投，同志權益該如何爭取？導演周美玲、黃致凱，金鐘影后王琄、楊麗音等劇場人表示，以同理心關注婚姻平權，周美玲說：「我所要爭取的同理心，不只是因為我是一個拉子，才要別人來認同我，我也希望年輕朋友們，可以同理上一代父母親的立場，讓對話空間可以真正產生。」

周美玲出生於1969年，是電影、劇場導演，上有3個姊姊，下有2個妹妹，她表示自己比其他同志朋友幸運一些，「我的出櫃之路沒有太多家庭革命，我的父母親是『古代人』，對『同性戀』這三個字沒有概念，他們只是百思不得其解，為什麼我不結婚？最後把我歸類在古人所謂的『老姑婆』，後來看到我在工作上、經濟上都能獨立自主，他們也就安心了，我也從中體會到一件事，父母親要的只是孩子能幸福、自主生活，倒不是真的要逼迫孩子們結婚。」

周美玲表示，在急著劃分立場的年代裡，對立太容易產生，「也許在年輕族群裡，同志議題是很常見的事，但別忘了上一代也有他們的社會壓力，光是理性並不能完全說服人，我們必須去諒解人性裡最脆弱的一塊，看見對方的立場，諒解才會真正發生。」

周美玲近期編導作品《偽婚男女》，是始於她看見周圍許多同志朋友，為了給家裡一個交代，只得走上和異性結婚之路，這條「偽婚」之路，令她看了充滿不捨，「需要走上偽婚之路的人，絕對是情非得已，孝順是一大主因，我認為與其罵他們虛偽、不勇敢，其實並不公平，我自己是個出櫃的人，但我不會指責別人為什麼不出櫃，因為我明白，每個人都有自己的選擇和苦衷。」

這回和周美玲共同執導的導演黃致凱，去年結婚的他表示，自己雖不是同志，但周遭有很多同志朋友僅能在朋友圈出櫃，對親近的家人卻開不了口，都是考量家人的感受，才選擇壓抑自己，「出櫃與否，是一個很難的問題，而這樣難以抉擇的處境，天天都在發生，也不只有同志，異性戀有很多人談的是祕密戀情，也是類似的狀況。但我認為，只要是能夠面對自己真實的情感，都是非常勇敢的事情，我們更該給彼此更多尊重和空間。」

在劇中飾演母親的金鐘影后楊麗音表示，她曾經和自己的孩子討論過多元成家話題，「作為母親，真的會有很大的社會壓力，那種壓力源，還是來自於擔心同志孩子們會受傷的心，但隨著社會的腳步，我們要慢慢放下這些擔心。」

同樣飾演母親的金鐘影后王琄表示，她在劇中一場禱告的戲裡，深深體會到母親的難處，「戲裡的母親，深深自責是不是自己做錯了什麼，才讓先生、孩子陷入困境，這就是一個母親的心，那就罪咎感無法和別人說明，只能自己消化。這齣戲不只是為同志朋友們發聲，也是在呈現上一代的想法，我自己沒有小孩，但我也從事教育工作，孩子是每個人的，我們都需要給出更多愛，給大家更多彼此理解的空間。」

《偽婚男女》將於4月20日至22日，在新北市藝文中心演藝廳演出，5月13在台中國家歌劇院、5月19在高雄市文化中心至德堂、5月26日在台南文化中心演藝廳、6月1日到3日在台北國家戲劇院、6月9日在嘉義縣表演藝術中心演藝廳、7月7日在新竹縣政府文化局演藝廳演出。

(中時 )