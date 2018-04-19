世錦賽跳遠金牌5月來台參加台灣田徑公開賽

2018年04月19日 16:29 中時電子報 黃邱倫

2018台灣國際田徑公開賽預定5月25、26日在台北田徑場點燃戰火，這是雅加達亞運前哨戰，也是國手們展現訓練成果的最佳賽場，主辦單位中華民國田徑協會為此特別邀請包含年世錦賽跳遠金牌、今年大英國協運動會跑進10秒內的飛人等世界級名將來台參賽。田協秘書長王景成表示，希望藉由世界頂尖好手的刺激能讓國內選手們更上層樓，也同時為8月亞運會儲備實力。

中華田協此次邀請多位國際菁英選手參賽，包含，2017倫敦世錦賽男子跳遠金牌與2016里約奧運男子跳遠銀牌，南非選手曼勇加(Luvo Manyonga)，個人最佳成績8米65公尺；2014大英國協運動會男子400公尺跨欄金牌，南非選手費德里克(Cornel Fredericks)，個人最佳成績48秒14。

今年大英國協運動會男子100公尺銀牌選手布魯傑斯(Henrico Bruintjies)，個人最佳成績9秒97；汎美運動會金牌、NCAA冠軍，美國女子100公尺跨欄選手哈里森(Queen Harrison)，個人最佳成績為12秒43。目前總計有18國共210名隊職員預計來台參賽。

面對各國菁英好手的挑戰，台灣名將楊俊瀚與陳傑也將投入賽事，飛毛腿楊俊瀚為國內100公尺與200公尺的全國紀錄雙料保持人，在2017年台北世大運大放異彩，以10秒22成績為台灣留下百米金牌。

同樣甫於台北世大運奪下400公尺跨欄銀牌的400公尺跨欄好手-陳傑也將面臨國際好手的挑戰，兩人積極調整狀態，期待這次賽事有更好的表現。目前也為了雅加達亞運備戰調整，面對國際菁英選手來台踢館，兩人信心十足，誓言把金牌留在台灣，將台灣田徑揚名國際。

(中時電子報)