春日鄉特用作物產銷班成立 38歲返鄉青農當班長

2018年04月19日 16:27 中時 謝佳潾

春日鄉公所為整合部落產業、提升農作品質，19日特地成立「春日鄉特用作物產銷班」，並由返鄉青農戴煒爵（右）當班長，帶領族人行銷家鄉特產。（謝佳潾攝）

春日鄉公所為整合部落產業、提升農作品質，19日特地成立「春日鄉特用作物產銷班」，班員藉此向農糧署申請機具設備補助計畫。（謝佳潾攝）

春日鄉長年崇尚有機農作，除友善耕作面積達全國原鄉之冠，咖啡、紅藜等新興作物更在業界打出一片天，但無奈都是部落各做各的，公所為整合部落產業、提升農作品質，19日特地成立「春日鄉特用作物產銷班」，並由返鄉青農戴煒爵當班長，帶領族人行銷家鄉特產。

春日鄉公所表示，特用作物產銷班是針對咖啡及紅藜2種新興作物而成立，兩者在鄉內的種植面積分別有10公頃，是相繼山芋、小米等部落傳統作物，族人最引以為傲的產物，因為它們不僅沿襲友善農作的優良傳統，當中有2款咖啡更是有機生成，在市場上頗受歡迎。

然而，這也是問題所在。春日鄉長柯自強說，「不要再單打獨鬥了」，他指出，力里、歸崇、七佳等部落，都有很好的農耕技術，但大家交流甚少，導致出現良莠不齊現象，所以產銷班必需成立，盼藉此促進多方合作，也藉提報農糧署機具設備補助計畫，提升農產品質。

公所成立產銷班不僅考量互利互惠效益，還有行銷的重要性，因此請來38歲返鄉青農戴煒爵擔任班長，帶領平均近50歲的班員打造專屬春日鄉的最佳品牌。

戴煒爵說，他10多年前返鄉從事餐飲業時，才知春日有咖啡這塊寶，當下不惜貸款「研究它」，如今他成功打出品牌、獲獎連連，相信族人不分老少、都能藉此看見部落特產的未來與希望。

(中時 )