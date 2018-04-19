不只政二代！李錫錕：要留意背後有派系的年輕候選人

2018年04月19日 16:42 旺報 潘維庭

今年選舉「政二代」話題熱燒，台大政治系教授李錫錕認為，除了「政二代」可能會受到家族長輩「垂簾聽政」，也要注意「背後有派系的年輕候選人」。他認為，現在常在講要世代交替、世代正義，但像上面這些家族或是派閥出來的年輕人，就跟古代的王公貴族接班沒什麼兩樣，「在絕大部分的情況下，他們的成功，就會讓大多數年輕人繼續當魯蛇！」

李錫錕19日表示，今年有許多政二代競選時，「這些候選人怕大家不知道他是政二代，在看板上居然就直接寫誰是誰的女兒、姪子等等，企圖利用他們長輩們的名氣來拉票」，非常好笑。

但李錫錕也提到，民主時代，民代和首長有任期制，這些政治人物為了延續家族事業，說要交棒給年輕一代來接班，「這種說法你能接受嗎？」，「這些靠爸靠媽，不是憑自己的實力選上的政二代，你相信他們處理政治事務都可以自己搞定，他們的長輩不會形成另類的垂簾聽政嗎？」

他認為，有理由懷疑，他們的接班是為了延續政治家族與樁腳的「利益共同體」，不但造成其他的競爭者一開始就輸在起跑點，更可能讓家族利益凌駕在公共利益，「他們的策略很簡單：派個看起來有活力的年輕人出來騙票，實際上他還是家族政治的魁儡罷了！」

他也提到，還有一種人也是魁儡，就是背後有派系的年輕候選人，「表面上不是政二代，但是像這次選舉，有很多年輕的候選人，看板掛得比誰都還要大，請問他是錢太多，還是有派系在背後金援？」

李錫錕認為，雖然這種「接班」做得比較漂亮，因為不是政二代，所以大家就放心，「但我要告訴大家，透過派系支援的年輕人出來選上了，他能不聽派系的指示嗎？所以他未來從政考量一樣還是派系派閥的利益！」

他說，最讓他傻眼的，是居然有黨政高層扯說，國外也有政治世家所以很正常，「難道大家想讓台灣也變成日本一樣，年輕人對政治冷漠無感、徹底絕望嗎？」，「當然我們不能否認，有些政二代真的不錯，那他們還是就必須證明自己的本事。如果他們拿不出資歷和戰績，擺明靠爸靠媽，講句不客氣的，選民會淘汰他們！」

李錫錕認為，政二代參政所引起的疑慮是「政治權力和資源的分配」，他們做決策的時候，會分配資源給低薪過勞的年輕世代，還是給家族派閥？「所以我們要選的是真正有能力、能替大眾著想的人，而不是企圖延續家族利益的政客。」

他認為，不管是什麼黨派，只要是不靠自己，只靠家族、派閥推薦的候選人，最好一個都不要投，這樣我們的國家的政治結構才能真正「正義的轉型」，也才能真正促進社會階級的流動，而不是號稱政治民主，卻繼續容許陷入政治世襲的泥沼。

(旺報 )